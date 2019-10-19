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Opel’in ön kamerası “Car Connectivity Award 2019” ödülünü aldı

auto motor & sport okuyucuları Opel’in ön kamerasını “fiyat-performans yıldızı” kategorisinde oylarıyla birinci seçti. Söz konusu kamera Opel Astra ve Opel Insignia modellerinde kullanıma sunulan Çarpışma Önleme Sistemi gibi sürüş destek sistemleri için temel oluşturuyor. Opel’in bir önceki nesil ön kamerası da çok sayıda ödül almıştı.

Opel’in ön kamerası “Car Connectivity Award 2019” ödülünü aldı

auto motor & sport okuyucuları Opel’in ön kamerasını “fiyat-performans yıldızı” kategorisinde oylarıyla birinci seçti. Söz konusu kamera Opel Astra ve Opel Insignia modellerinde kullanıma sunulan Çarpışma Önleme Sistemi gibi sürüş destek sistemleri için temel oluşturuyor. Opel’in bir önceki nesil ön kamerası da çok sayıda ödül almıştı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:36
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Opel’in ön kamerası “Car Connectivity Award 2019” ödülünü aldı

Opel’in yenilikçi ön kamerası “Car Connectivity Award 2019” ile ödüllendirildi. Markanın amiral gemisi Insignia ve en çok satan modeli Astra’da kullanıma sunulan sistem Almanya’da sektörün en saygın otomobil dergisi auto motor & sport ve podcast kanalı Moove okuyucu oylarıyla “fiyat-performans yıldızı” kategorisinde birinci seçildi. Alman üreticinin ön kamera sisteminin önceki nesli de çok sayıda ödül almıştı ve farklı model versiyonlarında standart donanım olarak sunuluyor. Söz konusu sistem Çarpışma Önleme Sistemi veya Şerit Takip Sistemi gibi sürüş destek sistemlerinin hayati ekipmanlarından birini oluşturuyor.

Stuttgart’taki “Car Connectivity Award” ödül töreninde yapmış olduğu değerlendirmesine “Opel, yenilikçi teknolojileri her zaman geniş müşteri kitlesine ulaştıran bir marka oldu.”, diyerek başlayan İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Harald Hamprecht: “Popüler ön kamera buna çok iyi bir örnek. Müşterilerimize hem güvenli hem de konforlu otomobiller sunmayı amaçlıyoruz. Okuyucular da aynısını istiyor. Bu nedenle okuyucu oylarıyla gelen özellikle bu ödülü kazandığımız için memnunuz.”

Bu yıl auto motor & sport ve Moove okuyucuları “Car Connectivity Award” için altıncı kez oy kullandı. Okuyucular “telefon entegrasyonu”, “fiyat-performans yıldızı” veya “internet bağlantılı elektrikli otomobiller” de dahil olmak üzere 11 farklı kategoriden otomobil veya teknolojiye oy verebiliyor. Bu yılki seçimde 12.000 adedin üzerinde okuyucu ve kullanıcı oy kullandı.

Güvenlik sistemlerini destekleyen Opel’in ödüllü ön kamera sürücü destek sistemi, Türkiye’de Insignia modelinin tüm donanım seviyelerinde standart olarak bulunuyor, Astra HB’de ise Excellence donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

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