Opel’den Haziran’da Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Alımda İndirim İmkânları

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla sunan Opel, haziran ayında otomobil severleri en uygun kredi koşulları ve nakit alım fırsatlarıyla buluşturuyor. Ay boyunca geçerli olacak kampanyalar dahilinde, Opel’in SUV segmentindeki temsilcilerinden birine sahip olmak isteyen kullanıcılar, sunulan sıfır faizli krediler sayesinde alım avantajına sahip oluyor. Yenilenen tasarımı, orijinal Opel Vizörü ve çok yönlü pratik özellikleriyle yeni Opel Crossland; haziran ayında 227.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken, çeşitli donanım ve versiyonlarında 50.000 TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. 1.2 lt turbo benzinli veya 1.5 lt turbo dizel motora sahip yeni Crossland için nakit alımlarda ise 7.500 TL tutarında indirim fırsatı yer alıyor. Üstün teknolojisi, heyecan verici tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle SUV segmentinin güçlü modeli Opel Grandland X ise 90.000 TL için 12 ay, 0 faiz fırsatıyla ay boyunca kullanıcıların karşısına çıkıyor. Nakit alımlarda 10.500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in ve sınıfının amiral gemisi olan Insignia’da 150.000 TL’lik kredi seçeneği

Teknolojisi ve sahip olduğu donanım özellikleriyle D sınıfının en konforlu aracı Opel Insignia, haziran ayı boyunca 150.000 TL için 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. 1.5 litrelik 122 HP gücündeki turbo dizel motoru, IntelliLux LED Pixel ön farları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle fark yaratan Insignia, nakit alımlarda ise 9.500 TL tutarındaki indirimle birlikte 490.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.