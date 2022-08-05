Opel’de Ağustos Ayına Özel Teklifler!

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, ağustos ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Opel’in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ile üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,49 faizli kredi imkânıyla 899.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 100 bin TL için; 12 ay vade ve %1,49 faizli kredi imkânıyla 776.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland’in bazı versiyonları, 100 bin TL için; 12 ay vade ve %1,49 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 549.700 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 100 bin TL için; 12 ay vade ve %1,49 faizli kredi imkânıyla 488.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

“İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde ağustos ayına özel 150 bin TL için; 12 ay vade ve %1,49 faizli kredi seçeneği ve KOBİ’lere ek tekliflerle fark yaratıyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 476.900 TL’den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 381.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 509.900 TL’den; Vivaro City Van ise 629.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 829.900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, ağustos ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak; birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, ağustos ayında müşterilerini showroom’larına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.