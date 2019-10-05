Opel, yılın son çeyreğine girerken faizleri sıfırladı

Alman otomobil üreticisi Opel, Ekim ayında devreye aldığı iddialı kampanya ile Grandland X’ten Insignia’ya, Astra HB’den Combo’ya geniş ürün yelpazesinde 100 bin TL’lik %0 faizli krediyi 15 ay taksitle sunuyor. Finansman kampanyasına ek olarak Opel severler, bahsi geçen modellerde takas desteğinden ve showroom’lara özel indirimlerden de faydalanabilecekler.

Açıklanan tekliflerle Grandland X’in fiyatı 185 bin TL’den başlıyor. Markanın amiral gemisi Insignia’ya sahip olmak isteyenler için ise başlangıç etiketi 236 bin 800 TL. Astra HB modelinde fiyatlar hurda teşviği ile 142 bin 600 TL’den başlarken, Combo’da ise başlangıç fiyatı hurda teşviği ile 109 bin 100 TL olarak açıklandı.

Ayrıca Opel, Combo modeli için Ekim ayında da “İstediğin Anda İstediğin Yerde” uygulamasını sürdürüyor. Yeni Combo’yu yerinden ayrılmadan incelemek ve test sürüşü yapmak isteyenler, opel.com.tr resmi websitesi üzerinden talep bırakabiliyor ve Opel yetkili danışmanları tarafından ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.

Opel severler diğer Opel modellerinde de sıfır faizli kredi teklifine Crossland X ve Mokka X’te 60 bin TL’ye 15 aylık taksitlerle erişilebilirken, Corsa ve Astra Sedan’da ise 40 bin TL’ye 12 aylık taksitlerle sahip olunabiliyor.