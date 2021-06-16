Opel Yeni Mokka’yı Türkiye’de Satışa Sundu

Alman otomotiv devi Opel, yeni Mokka’yı yüksek verimliliğe sahip benzinli motoru ve 3 farklı donanım seçeneğiyle satışa sundu. Zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yenilikçi standart teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan yeni Mokka, Opel markası için birçok ilki temsil ediyor. Yeni Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör’e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk model olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğini zengin renk ve jant seçenekleriyle buluşturan yeni Mokka’da ayrıca, Türkiye’de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu da bulunuyor. 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen yeni Mokka, 365 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mokka’nın merakla beklenen %100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 2022 yılında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, güncel tasarım dilini tamamen hayata geçirdiği ilk modeli yeni Mokka’yı Türkiye’de satışa sundu. Zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yeni teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan yeni Mokka, Opel markası için birçok ilki temsil ediyor. Yeni Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör’e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip olan ilk model olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkemize, 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen yeni Mokka; Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkıyor. Yenilikçi tasarımını zengin renk ve jant seçenekleriyle tamamlayan yeni Mokka’da ayrıca, Türkiye’de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu da bulunuyor. Yeni Mokka, 365 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

“Toplam satışlarımızın yüzde 15’inin Mokka’dan gelmesini hedefliyoruz”

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Yeni Mokka, şehirli kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlara sahip, günlük hayatın parçası olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını üzerinde barındıran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla tamamen yenilenen Yeni Mokka, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Boyutlarıyla tam bir şehirli Crossover olduğunu gösteren yeni Mokka’nın, yüksek satış adetleri konusunda bizlere büyük katkılar sağlamasını bekliyoruz. Toplam satışlarımızın yakın ve ileriki dönemde yüzde 15’inin yeni Mokka’dan gelmesini hedefliyoruz. Kısacası, yeni Mokka ürün gamımız içerisinde kuvvetli bir role sahip olacak ve markamıza yeni müşteri kitlelerinin gelmesini sağlayacak. Yeni Mokka, Crossland ve Grandland’den oluşan SUV üçlemesi Opel’i SUV pazarında ilk 5 içerisinde tutacak. Öte yandan, Mokka ve Crossland ikilisinin B-SUV kategorisinde bizi liderliğe taşımasını da hedefliyoruz. Önümüzdeki yılla beraber heyecanla beklenen bataryalı elektrikli modellerimizi pazara sunmak üzere de çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Mokka-e 2022’nin ikinci yarısından itibaren Türkiye’de olmasını planladığımız bir ürün” değerlendirmesinde bulundu.

Net, yalın ve cesur: Yeni Opel Vizör

Başarılı modelin ikinci nesli her açıdan güçlü ve yenilikçi bir görünüm sunuyor. Opel, yeni Mokka ile markayı adeta yeniden keşfediyor. 4,15 metre uzunluk ile kompakt boyutlar, beş kişilik yaşama alanı ve 350 litre bagaj hacmine sahip olan yeni Mokka, 2020’ler boyunca yeni Opel modellerinin neye benzeyeceğini açık, net ve cesur bir şekilde gözler önüne seriyor. Marka bu tasarım anlayışını ‘saf, hassas ve temel unsurlara odaklanmış’ şeklinde tasvir ediyor. Yeni Mokka’nın tasarımı; kısa ön ve arka çıkıntılar, kaslı ve geniş bir duruş, mükemmel gövde orantıları ve detaylarla dikkat çekiyor. Opel Vizör, tıpkı tam boy bir kask gibi yeni Opel yüzünü tamamen kaplıyor ve araç ızgarasını, farları ve yeniden tasarlanan Opel Şimşek logosunu tek bir ögede bütünleştiriyor. Alman otomobil üreticisinin gelecekteki tüm modellerini süsleyecek yeni Opel Şimşek logosu, daha ince halkalar, daha zarif bir duruşla Opel Vizör’deki yerini alıyor. LED farlar veya bu sınıfta benzersiz olan yeni nesil IntelliLux LED® matrix farlarla tamamlanan Opel Vizör, ileri teknolojileri bir araya getirme fikriyle 2020’li yıllar boyunca tüm Opel modellerinin ayırt edici özelliği olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

Markanın yeni yüzü, Opel Design Compass yaklaşımını benimsiyor. Söz konusu tasarım yaklaşımında iki eksen ortada Opel Şimşek ile kesişirken marka logosu böylece ön plana çıkıyor. En güncel Opel araçlarının karakteristik tasarım unsurlarından biri olan kaputtaki çizgiler daha keskin ve daha net uygulanırken, Şimşek ile birleşerek dikey bir eksen belirliyor. Gelecekteki tüm Opel modellerinde de kullanılacak olan kanat şeklindeki LED gündüz farları ise yatay ekseni belirliyor. Aynı tema arka görünümde tekrar ediyor ve Opel Design Compass yaklaşımını otomobilin bütününe taşıyor. Ortadaki Şimşek logosu, yine ortada konumlandırılan model ismi ile bütünlük oluşturuyor. Bu konumlandırma kanat şeklindeki arka stop lambalarının yatay çizgisini, tavan anteninden gelen dikey çizgi ile tampondaki vurgulu kıvrıma bağlıyor.

Sürücü odaklı “Opel Pure Panel Kokpit” ilk kez yeni Mokka’da

Yalın, net, temele indirgeme felsefesi yeni nesil Mokka’nın iç mekânında da karşımıza çıkıyor. Sürücü, ilk kez bir Opel modelinde hem tamamen dijital hem de odaklanmış ileri teknoloji ürünü Opel Pure Panel kokpit ile tanışıyor. İki adet geniş ekrandan oluşan Pure Panel, mimarisi gereği çok sayıda düğme ve kumandayı gereksiz kılıyor. Sistem en güncel dijital teknolojileri kullanıma sunarken, az sayıda düğme, kumanda alt menülere gerek kalmadan dijitalleştirme ve tamamen sezgisel kullanım arasındaki doğru dengeyi sağlıyor. Yeni Mokka’daki Pure Panel kokpit, Opel’in yenilikçi teknolojileri müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için nasıl kullandığını da gözler önüne seriyor. Yeni Mokka’da 7 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo, 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı multimedya seçenekleri sunuluyor. Ekranlar, yeni Opel Pure Panel ile entegre olup sürücüye dönük olacak şekilde konumlandırılıyor. Böylelikle, 12 inçe kadar uzanan bir dijital gösterge paneli sağlanıyor.

Yeni nesil 130 HP’lik benzinli motor yüksek verimlilik ve perfomans sunuyor

Yeni Mokka, yüksek verimlilik seviyesine sahip çoklu enerjili platform CMP (Ortak Modüler Platform) üzerinde yükseliyor. Bu sistem, içten yanmalı motorların yanı sıra batarya elektrikli güç-aktarma sistemlerinin de bir arada üretilmesine olanak sağlıyor. Model, ülkemizde ise 130 HP gücünde ve 230 Nm maksimum torka sahip 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 130 HP’lik motor, 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor ve 200 km/s maksimum hıza ulaşıyor. NEDC normuna göre 100 kilometrede ortalama 4,9 lt yakıt tüketip, 111 g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor. Yeni nesil benzinli motor ayrıca, aracın hafif yapısı ile günlük kullanımda akıcı ve rahat bir sürüş sunuyor. Bu motora, uyarlanabilir vites programları ve Quickshift teknolojisine sahip AT8 otomatik şanzıman eşlik ediyor. Sürücü isterse direksiyondaki vites değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

Yeni teknolojiyi standartlaştırıyor

Opel daha üst araç sınıflarından çok sayıda yenilikçi teknolojiyi geniş kitlelerle buluşturma geleneğini yeni Mokka’da da devam ettiriyor. Yeni Mokka, sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran 16 adet yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Bu sistemlerin birçoğu yeni Mokka’da standart olarak yer alıyor. Standart olarak sunulan teknolojiler arasında; yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, aktif şerit takip sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama özellikli gelişmiş aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gelişmiş park pilotu gibi birçok ek özellik de yeni Mokka’da sürücülere sunuluyor.

Bağlantılı sürüşün keyfi yeni Mokka’da

B-SUV segmentine yenilikçi teknolojiler getiren yeni Mokka otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, yağmur ve far sensörü gibi sayısız konfor elemanlarıyla donatılıyor. Ayrıca, tüm versiyonlar standart olarak elektrikli el freniyle geliyor. Toplam 14 ayrı LED modülden oluşan akıllı aydınlatma modları ve göz almayan IntelliLux LED® matrix farlar da yeni Mokka’yı sınıfında benzersiz kılıyor. Yeni Mokka’da sürücü ve yolcular, çeşitli multimedya çözümleri sayesinde bağlantılı sürüşün keyfini de çıkarıyor. 7 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo veya 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı seçenekler sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Opel’in yeni Pure Panel’iyle bütünleşen ekranlar, sürücüye dönük olarak konumlandırılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemleri sesli komut özelliği ile hayatı daha da kolaylaştırıyor.

Yeni Mokka’nın en sportif versiyonu GS Line

Yeni Mokka ülkemizde Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Opel, GS Line donanım seviyesiyle ilk kez Mokka'nın daha sportif versiyonunu sunuyor. Bu versiyonde, üç-renkli siyah 18 inçlik hafif alaşım jantlar, siyah tavan, siyah yan aynalar ve SUV tasarımında önde ve arka tampon altı kaplamaları sportif bir görünümü beraberinde getiriyor. Opel Şimşek logosu, Mokka ismi ve Opel Vizör çerçevesi parlak siyah renkte uygulanıyor. Karakteristik kırmızı kapı üstü dekoru güçlü bir kontrast oluşturuyor. İç mekan siyah tavan, alüminyum pedallar ve kırmızı süslemelerle dikkat çekiyor. Premium deri görünümlü yan desteklere sahip siyah koltuklar kırmızı dikişlere ve detaylara sahip olmasıyla tasarımı tamamlıyor. Yeni Mokka’nın tüm versiyonlarında sürücüler gaz ve direksiyon tepkilerini ayarlayan farklı sürüş modlarını da seçebiliyor. Sekiz ileri otomatik şanzımanla birlikte Spor, Eko ve Normal olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuluyor.

6 farklı renk, 3 tavan rengi ve Türkiye’de ilk siyah kaput opsiyonu

Sürücüler için zengin kişiselleştirme seçeneklerine olanak tanıyan yeni Mokka’da 6 farklı renk seçeneği, çift renk tavan ve Türkiye’de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu bulunuyor. Sürücüler, yeni Mokka’daki zengin renk seçenekleri arasından Alp Beyaz, Kuvars Gri, Elmas Siyah, Matcha Yeşil, Mistik Mavi ve Rubin Kırmızı’yı tercih edebiliyor. Elegance donanımda opsiyonel olarak çift renk tavan (siyah, beyaz ve kırmızı) seçilebilirken, Ultimate donanımdaki ‘Bold Pack’ yani siyah kaput opsiyonu yeni Mokka’ya bambaşka bir hava katıyor. Yeni Mokka, dinamizmini özel tasarım jantlarına da yansıtıyor. Elegance donanıma sahip yeni Mokka’lar 17 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlarla gelirken; GS Line donanımı 18 inç alaşımlı çift kollu üç renkli elmas kesim jantlarla, Ultimate donanımı ise 18 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlarla geliyor.