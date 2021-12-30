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Opel Vivaro-e HYDROGEN ile hidrojenli bir geleceğe

Alman üretici Opel, yeni nesil hafif ticari araç modeli Vivaro-e HYDROGEN’i ilk profesyonel filo müşterisine sunmaya hazırlanıyor. Hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç teknolojisine sahip olup 3 dakikada şarj edilebilen ve 400 km’nin üzerinde bir menzil sunan Vivaro-e HYDROGEN, bu kapsamda Almanya’nın dünyaca ünlü elektrikli ev aletleri şirketi olan Miele’nin araç filosunda yer almak üzere üretim bandından indi.

Otovitrin 30.12.2021, 18:04
Opel Vivaro-e HYDROGEN ile hidrojenli bir geleceğe

İçten yanmalı versiyonlarında olduğu gibi 6,1 metreküpe kadar kargo hacmi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi sunan Opel Vivaro-e HYDROGEN, 4,95 metre ve 5,30 metre olmak üzere iki farklı gövde uzunluğu ile tercih edilebilecek. Opel Vivaro-e HYDROGEN güvenlik özellikleri, zengin multimedya ve navigasyon kullanımı ve daha birçok özelliğiyle verimli olduğu kadar konforlu bir kullanım da sunuyor. Model, Almanya’nın Rüsselsheim kentindeki Opel Genel Merkezi'nde yer alan tesislerde üretiliyor.

Opel, elektrikliye geçiş hamlesini tüm hızıyla sürdürerek somut adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak yeni nesil hafif ticari aracı Vivaro-e HYDROGEN’i geliştiren Opel,  yenilikçi yakıt teknolojisi, menzili, motor özellikleri, boyut seçenekleri, istiap haddiyle ticari araç kullanıcıları ve profesyonel filo müşterilerinin kısa zamanda dikkatini çekerek ilk filo siparişini aldı. Bu kapsamda Almanya’nın dünyaca ünlü elektrikli ev aletleri üreticisi Miele, Opel Vivaro-e HYDROGEN’in ilk müşterisi oldu.

İlk Opel Vivaro-e HYDROGEN’in üretim bandından indirilmesi kapsamında Rüsselsheim tesisinde düzenlenen törene Opel CEO‘su Uwe Hochgeschurtz ve Opel Araç Geliştirme Başkanı Marcus Lott katılım gösterdi. Törende konuşan Opel CEO’su Hochgeschurtz, “Yeni Opel Vivaro-e HYDROGEN ile sürdürülebilir ulaşım hamlemizde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu zekice konsept, hidrojen yakıt hücresi sisteminin avantajlarını en çok satan hafif ticari aracımızın çok yönlülüğü ve yetenekleriyle birleştiriyor” dedi. Opel Araç Geliştirme Başkanı Marcus Lott ise, “Yeni Vivaro-e HYDROGEN, filo müşterilerinin gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılıyor. Hidrojen yakıt hücreli ticari araç, sıfır emisyonla uzun mesafeler otomobil sürmek ve bataryaları şarj ederken zaman kaybetmeden daha büyük yükleri taşımak için ideal bir çözüm. Opel Vivaro-e HYDROGEN, özellikle ticari kullanım için sıfır emisyonlu ulaşımı geleceğe taşıyor” ifadelerini kullandı.

Zekice uygulanan konsept: Uzun sürüş menzili, sıfır emisyon ve hızlı yakıt ikmali

Vivaro-e HYDROGEN; “2021 Uluslararası Yılın Vanı” seçilen mevcut batarya elektrikli Opel Vivaro-e modeli üzerine hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin entegre edilmesiyle oluşturuldu. Araç, dolu hidrojen depolarıyla 400 kilometrenin (WLTP1) üzerinde sürüş menziline ulaşıyor. 45 kW değerindeki yakıt hücresi, kesintisiz otoyol sürüşleri için yeterli gücü üretebiliyor. Hidrojenin dolumu, dizel veya benzinli araç deposunu doldurmak için gereken üç dakikalık sürede tamamlanıyor. Aracın yakıt hücresi dışındaki 10,5 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryası ise her sürüş ve çalışma koşuluna kendisini optimize ediyor. Böylece batarya, kalkış anında veya ani hızlanma sırasında gereken maksimum güce rahatlıkla ulaşabiliyor. Lityum-iyon batarya, aynı zamanda rejeneratif fren işlevini de mümkün kılıyor. Böylece araç hareket-frenleme halindeyken oluşan kinetik enerji elektriğe çevrilebiliyor. Bataryanın şarj edilme özelliği ise şarj istasyonlarındaki dolumla 50 km’lik batarya elektrik menzili elde edilmesine olanak veriyor. 

Kargo hacminden ve güvenlikten ödün vermiyor!

Yakıt hücreli elektrikli hafif ticari Opel Vivaro-e HYDROGEN, zekice yapılan uygulamalar sayesinde içten yanmalı versiyonlarla aynı hacimleri kapasitesinden ödün vermeden sunuyor. Bu kapsamda araç, 5,3 veya 6,1 m3 kargo hacmi seçenekleriyle tercih edilebiliyor. M ve L olmak üzere 4,95 ile  5,30 metrelik gövde uzunluklarına sahip Vivaro-e HYDROGEN, 1.000 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Opel ürün ailesinin batarya elektrikli ve içten yanmalı motora sahip diğer üyeleri gibi, Vivaro-e HYDROGEN de sürüş güvenliğini artıran kapsamlı sürüş destek sistemleri paketiyle sunuluyor. Yenilikçi modelin donanım seviyesi; 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi ve ön/arka park pilotu gibi özelliklerle destekleniyor.

Rüsselsheim’daki Opel Özel Araçlar (OSV) tesisinde üretilen yeni Vivaro-e HYDROGEN, Opel ve çatı şirket Stellantis’in hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesindeki 20 yılı aşkın süreli deneyimleri sayesinde kullanıcılarla buluşuyor. Araç, Opel’in elektrikliye geçiş hamlesinin önemli bir adımını oluştururken, güncel olarak siparişe açık olan Combo-e, Vivaro-e ve Movano-e Opel’in batarya elektrikli ticari araçlarını tamamlıyor. Opel gerçekleştirdiği her yeni yatırımıyla, ticari araç müşterilerine ihtiyaç duydukları güç aktarma sistemlerini daha fazla ve özgürce tercih edebilmelerini sağlıyor.

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