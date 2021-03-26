Opel Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Yiğit Yantaç atandı

2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Yiğit Yantaç iş hayatına yabancı bir bankanın strateji departmanında başladı. Yaklaşık 12 yıl bankacılık sektöründe çalışan, yüksek lisansını da Finans alanında tamamlayan Yiğit Yantaç’ın kariyeri, Stellantis grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye ile 04 Mart 2019 tarihinde Opel markasından sorumlu Finans Müdürlüğü göreviyle kesişti.

03 Şubat 2020 tarihi itibariyle Opel Türkiye’nin Satış Müdürü olarak çalışmaya başlayan evli ve 1 erkek çocuk babası olan Yiğit Yantaç görevine, 01 Nisan 2021 tarihi itibariyle Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin’e bağlı Opel Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecektir.