Opel, SUV Ailesi’ni Dinamik Tasarım Diliyle Buluşturmayı Sürdürüyor

Alman otomotiv devi Opel, Crossland ve Mokka’dan sonra bir diğer SUV modeli olan Grandland’i de ‘Opel Vizör’ tasarım

anlayışıyla buluşturarak yeniliyor. Böylece Opel’in tüm SUV modelleri markanın güçlü tasarım dili, dijital kokpit özelliği ve

yüksek Alman teknolojileriyle donatılmış oluyor. İleri teknolojiler, gelişmiş güvenlik sistemleri ve üstün konfor düzeyi

sunan yeni Opel Grandland, geniş ekranlı sezgisel Opel Pure Panel özelliği ile tamamen dijital ve benzersiz bir kokpit

deneyimi yaşatıyor. Yeni kompakt SUV ayrıca, içten yanmalı motorlara ek olarak dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir hibrit

güç-aktarma çözümü ile de kullanıcılara daha fazla seçim özgürlüğü sunuyor.

Üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, dikkat çekici yeni marka yüzü ‘Opel Vizör’ü SUV ailesinin üyeleriyle

buluşturmaya devam ediyor. Yenilenen Crossland ile başlayan ve ilk kez yeni Mokka’da tam anlamıyla karşımıza çıkan iddialı ve dinamik tasarım

özellikleri, yeni Grandland ile devam ediyor. Güçlü tasarım dili, dijital kokpit ve yüksek Alman teknolojileriyle donatılan 3 güçlü SUV, Opel’in bu

sınıftaki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni Opel Grandland sezgisel kumandalar, yenilikçi teknolojiler, şık ve sportif tasarımıyla

yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Opel Grandland’ın iddialı tasarımı net ve düzgün çizgilerle ilk bakışta kendini gösteriyor. Markanın yeni tasarım ögelerinden biri olan ‘Opel

Vizör’ ön cepheye yayılıyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, yan

paneller ile parlak siyah ve gümüş renkli gövde altı koruma kaplamaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Yeni

Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.Opel, birkaç hafta içinde yenilenen SUV modeli için yurt dışı satış

fiyatlarını açıklayacak ve yeni Grandland’i siparişe açacak. Almanyda Eisenach fabrikasında üretilen yeni Opel Grandland, sonbaharda

sevenleriyle buluşacak.