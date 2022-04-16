OİB seçimli Olağan Genel Kurul’da Baran Çelik yeniden başkan seçildi

Bursa merkezli Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren OİB’in 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı UİB Mavi Salon'da birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Tek liste ile gidilen seçimde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ikinci kez Başkan seçilerek güven tazeledi.

OİB Seçimli Olağan Genel Kurul'da konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geride bıraktığımız dönemle birlikte bu yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son iki yılda Covid-19 pandemisi ve salgından kaynaklanan yarı iletken çip krizine maruz kaldıklarını, buna paralel hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar, enerji fiyatlarının artması, konteyner bulmada yaşanan sorunlar gibi yeni krizlerle mücadele ettiklerine dikkat çeken Baran Çelik, “Tüm zorlu koşullara rağmen 2021 yılında otomotiv ihracatımızı bir önceki seneye göre yüzde 15 artışla tekrar 30 milyar dolar bandına taşımayı başardık. Yarı iletken çip krizinin geçen yıl otomotiv ihracatımıza faturası ise 3 milyar dolar oldu. 2022 yılına ise yılın ikinci yarısından itibaren çip krizinin etkisinin azalacağı ve kayıpların telafi edileceği beklentisi ile başladık. Bu yıl ihracat hedefimizi 33 milyar dolar olarak belirledik. Ancak bukez de 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa topraklarında yaşanan en büyük sıcak savaş ile karşı karşıyayız. Otomotiv endüstrimiz açısından Rusya’nın kritik hammaddelerde, Ukrayna’nın ise kablolar ve neon gazı gibi kalemlerde önemi bulunuyor. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı nedeniyle bir yandan tedarik zincirindeki problemler devam ediyor, diğer yandan karşılıklı yaptırımlar nedeniyle küresel ticaret olumsuz etkileniyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yılın ikinci yarısında göstereceğimiz performans ile ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Son beş yılda motorlu araç üretiminde dört sıra yükseldik

Türkiye otomotiv endüstrisinin son 16 yılda üst üste ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan Baran Çelik, “Endüstrimizin son 15 yıldaki dış ticaret fazlası 70 milyar dolara ulaşmış durumda. Son 5 yılda dünya motorlu araçlar üretiminde dört sıra yükselerek 2021 yılı itibariyle 13. sıraya çıktık. Ayrıca yine 2021 yılı verilerine göre Avrupa ticari araç üretiminde 1.sıradayız. Ancak geleneksel otomotiv üretimi ve ihracatında elde ettiğimiz başarılar, geleceğimizi garanti altına almıyor. Endüstride son yıllarda yaşanan dönüşüm, yeni trendler ve teknolojiler endüstriyi mobilite ekosistemine dönüştürüyor. Otomotiv endüstrimizin bu dönüşüm doğrultusunda hareket etmesi ve bu dönüşümün bir parçası olması bir zorunluluk olarak gözüküyor. Bu nedenle Türkiye otomotiv sektörü olarak bu dönüşümü çok iyi okumamız ve hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Ülke olarak mobilite döneminin, yani yaşanmakta olan bu değişimin mutlaka güçlü bir parçası olmalıyız” dedi.

OİB değişime rehberlik ediyor

OİB olarak bu gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerini genişletmeyi ve güçlendirmeyi hem de yeni faaliyetler ile ihracatçıları bu dönüşüme hazırlıklı kılmayı amaçladıklarını ifade eden Baran Çelik, şunları söyledi:

“En önemli pazarımız olan Avrupa pazarını kaybetmemek ve otomotiv endüstrimizin rekabet gücünü koruyabilmek için yeni teknolojilere ve elektrikli araçlara yatırım yapmamız çok önemli. Sanayi ve enerji stratejilerimizi Yeşil Mutabakat düzenine uyumlu olarak revize etmeli, bu konuda yol haritamızı oluşturarak, karbon vergisine karşı hazırlıklarımızı hızla tamamlamalıyız. Bu doğrultuda OİB olarak hayata geçirdiğimiz ve üç yıl boyunca ihracatçılara yol göstereceğimiz Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi, sınırda karbon düzenlemesi gibi ihracatçılarımızı etkileyecek düzenlemeler hakkında üyelerimizi bilinçlendirmek, rehberlik etmek ve karbon emisyonlarını azaltarak Yeşil Düzenin getireceği şartlar doğrultusunda dönüşümlerini sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla 18 firmamızın katılımları ile başlatıldı. Yine 2 milyon Euro’luk «Türkiye Otomotiv Sektörünün Karbon Emisyon Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Sera Gazı Net Sıfır Emisyonuna Sahip Olmak İçin İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi IPA III Projemizin» başvurusu Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’na gönderilmek üzere TİM'e iletildi. Devletimiz, ihracatçı firmalarımız ve sektör paydaşlarının oluşturacağı sinerji ile Yeşil Dönüşümün başarıyla gerçekleştirileceğine, Türkiye’nin orta vadede elektrikli araçlar için önemli bir üretim merkezi ve cazip bir pazar konumuna geleceğine inanıyorum.”

OİB 2021 yılı faaliyetlerinden bazıları