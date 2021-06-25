Öğrenciler Ücretsiz Online Yaz Kampında Otomotiv Dünyasını Yakından Tanıyacak!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), otomotiv sektörünü gençlere tanıtmak için özel bir deneyimi hayata geçiriyor. Bu kapsamda OSD, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile birlikte Otomotiv Yaz Kampı’nı devreye alıyor. Özellikle pandemi döneminde staj imkanları oldukça kısıtlanan öğrencilerin otomotiv sanayinin temsilcileri ile bir araya geleceği önemli bir platform olacak etkinlik, 1-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Sanal etkinlikle lise ve üniversite öğrencileri, tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kampta birçok yeni bilgiyi edinme ve otomotiv sektörünü deneyimleme şansı bulacak.

Öğrenciler sertifika alabilecek

Kamp boyunca öğrenciler; online workshoplar, dijital fabrika turları, OSD ve OİB üyesi her biri küresel birer oyuncu olan ana sanayi kuruluşlarının alanında uzman çalışanlarından sanayiye ilişkin gelişmeleri dinleme imkanı elde edecek ve OSD Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı Genç sohbetler gibi birçok etkinliğe katılabilecek. Ayrıca, OSD’nin sektöre öncülük eden üye firmalarıyla ilgili en güncel gelişmeler de katılımcılara aktarılacak. Kamp boyunca en az 10 oturuma katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikası verilecek. Bunun yanı sıra gün sonu sınavlarında belirli bir seviyede puan alan ve projesini tamamlayan üniversite öğrencileri başarı sertifikası almaya hak kazanacak. Otomotiv Yaz Kampı detaylarına ve kayıtla ilgili bilgilere, www.otomotivkampi.com adresinden ulaşılabiliyor.