Offroad Sezonu Ankara'da Açılıyor

09 Temmuz Cuma günü Teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak yarış hafta sonunda, 10 Temmuz Cumartesi yeni oluşturulan 12 km’lik orman etabı geçilirken, 11 Temmuz Pazar günü ise 1.7 km uzunluğundaki seyirci etabı ile müthiş yarış tamamlanacak. Kızılcahamam Demirciören mevkiinde oluşturulan Kızılcahamam Offroad Park’ta Pazar günü saat 10..05, 12.15, 14.30 ve 16.35 olmak üzere 4 kez geçilecek olan seyirci etabı, zorlu engelller, su geçişleri ve dik yamaçları ile heyecan dolu görüntülere sahne olacak.

Sezonun ilk mücadelesine SSV sınıfında 2, Sınıf 1’de 5, Sınıf 2’de 7, Sınıf 3’de 9 ve Sınıf 4’te de 11 olmak üzere toplam 34 araç ve 68 sporcu katılacak.