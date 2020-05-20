“O Model Türkiye’ye Gelmeyecek” Devri Kapanıyor!

Otomotiv sektörü, lüks ve nadir otomobil severlere yönelik yepyeni bir dijital platforma kavuştu. Türkiye’de bulunması zor olan veya distribütörlerin ithal etmediği araçların, kişiye özel olarak temin edilmesini sağlayan Albayrac faaliyetlerine başladı. Ülkemizde bulunamayan otomobillerin dünyanın neresinde olursa olsun temin edilebildiği ve albayrac.com adresli web sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirket; talep edilen aracın tüm uluslararası nakliyesi, ithalatı ve plakalanma süreçlerini titizlikle yürütüyor. Hypercar’lardan standart bir elektrikli araca, klasik otomobillerden yatırımlık otomobillere kadar her türlü aracı en güvenilir şekilde alıcılarla buluşturma hedefiyle kurulan Albayrac, aynı zamanda Türkiye’deki araçların ihraç edilmesine yönelik hizmetler de sunuyor. albayrac.com, halihazırda portfolyosunda bulunan nadir araçları ise web sitesi üzerinden sergiliyor.

“1 Ferrari sattık, 2 elektrikli Porsche Taycan siparişi aldık”

Albayrac’ın kurucusu Ferhat Albayrak, yeni yatırımıyla ilgili olarak, “Türkiye’deki distribütörler lüks ve Premium segmentte yeteri kadar motive değiller. Diğer yandan, vergiler nedeniyle söz konusu segment aralığı 6 yıldır yüzde 35-50 arası daralmaya devam ediyor. Ancak, ben daralmanın aslında talepten kaynaklı değil, arz tarafından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu kapsamda, çevremden ve bağlantılarımdan aldığım geri bildirimler doğrultusunda, Albayrac’ı kurmaya karar verdim. Şu anda birebir olarak danışmanlık hizmeti veriyorum. Oldukça yüksek bir potansiyel var. Açar açmaz ciddi de bir pozitif taleple karşılaştık. Pandemi olmasına rağmen lüks araçlara yönelik önemli bir ilgi var. “Dünyaya bir kere geleceğiz” düşüncesi ya da hayalini kurdukları araca hızlıca sahip olma isteği satışları bir miktar hareketlendirdi. Şimdiye kadar 600 bin Euro’luk bir adet 2. el Ferrari satışı gerçekleştirdik, iki adet de 0 km elektrikli Porsche Taycan siparişi aldık. Klasik otomobillerden, hypercar’lara kadar da 10’un üzerinde araç için görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

“Lüks araç pazarı yılı 900 adetle kapatır”

Türkiye’de 10 bin kişilik bir kitleye hitap ettiklerini vurgulayan Ferhat Albayrak, “Ülkemizde lüks otomobil satışları yıllık ortalama 1000 adet olarak gerçekleşiyor. 2019 yılında 1117 adet olan pazarın, bu yılın sonu itibariyle 900 adetler civarında kapanmasını öngörüyoruz. albayrac.com olarak hedefimiz, pazarın yüzde 5’ine sahip olmak. Bununla beraber, geniş zamanda arzı ortaya çıkarmak ve pazarın potansiyelini artırmak da hedeflerimiz arasında. Distribütörün elinde olmayan, çok uzun süre bekleme süreleri olan, distribütörün hiçbir zaman getirmeyi düşünmeyeceği araçlar benim özellikle radarımda olacak. Çünkü, hitap ettiğim kitle sadece kendisine sunulanlarla sınırlı kalmak istemiyor. Her sene dünyada çok güzel otomobiller çıkıyor. Ben, bu araçların da hızlı bir şekilde teminini sağlayacağım” dedi.

“Koronavirüs, araç paylaşım uygulamalarına olan ilgiyi azaltacak”

Açıklamasında pandeminin otomotiv sektöründe yaratacağı değişimlerden de söz eden Ferhat Albayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Pandemi süreciyle birlikte gündeme girecek konuların başında otonom araçlar geliyor. Otonom araçların geliştirilmesi ve bunların yollarda test edilmesinin motive edilmesiyle ilgili çalışmalar hızlanacaktır. Öte yandan, araç paylaşım sistemlerinin sağlıklı çalışmayacağını her zaman vurgulayan birisi olarak, pandemi ile birlikte artık kimsenin kolay kolay araç paylaşım sistemlerine ilgi duymayacağını düşünüyorum. Bunun aksine, kendi kendine giden ve içinde sürücüsü olmayan araçların yollarda olduğu andan itibaren tüketici beklentileri oldukça farklılaşacak. Yakın gelecekte insanların artık biraz daha otomobil konusunda otomasyon sistemlere doğru yöneleceğini düşünüyorum.”