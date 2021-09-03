Norm Holding, Ford Otosan ile Türkiye’nin En Büyük Tedarik Anlaşmasını Yaptı

10 yıl sürecek sözleşme kapsamında Norm Holding, Ford Otosan’a; Ar&Ge, Üretim, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri Destekleri de vererek “Hizmet Sağlayıcı Firma” da olacak. Norm, bu kapsamda 24 uzmandan oluşan ve yalnızca Ford Otosan’a hizmet verecek yeni bir ekip kuruyor.

Yapılan bu anlaşma sayesinde “FSP” (Full Service Provider) unvanını almaya da hak kazanan Norm Holding, Türkiye’de bu unvanı alan ilk yerli firma olarak dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının geleceği şekillendiren projelerinde bağlantı elemanı tedarikçisi olma yolunda büyük avantaj elde etti.

“Dünyanın da en büyük projelerinden bir tanesi”

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, bu anlaşmanın gerek marka gerekse de Türk ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek “Türkiye’de üretim yapıp bu ürünleri dünya pazarlarına taşıyan bu iki firmanın işbirliği dünyanın sayılı projelerinden biri. Böylesine kapsamlı işbirliği Norm Holding olarak AR-GE yatırımlarına verdiğimiz önemin somut bir göstergesi. Bağlantı elemanları sektörünün en önemli teknolojik trendlerine yönelik alternatif tasarımlar geliştiriyor, rekabet gücümüzü her geçen gün daha da artırıyoruz. Ulusal ve uluslararası üniversiteler, AR-GE ve tasarım merkezleri, araştırma kurumları ve firmalar ile işbirlikleri kurarak bilimsel ve teknolojik bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyoruz“ dedi.