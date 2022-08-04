Nissan’ın uzun dönemli Ambition 2030 vizyonunun temelini sürdürülebilirlik oluşturuyor

Daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünya hedefleyen Nissan, tüm faaliyetlerinin merkezine koyduğu Nissan Ambition 2030 yol haritasının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip sürdürülebilirlik taahhüdünü güçlendirmeye devam ediyor.

Toplumsal konuları ve gelecekteki trendleri ele almak üzere Nissan, Yokohama'daki Küresel Genel Merkezinde “Nissan Sürdürülebilirlik Semineri 2022” paneli düzenledi. Panelde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uzmanları, iklim değişikliğiyle mücadelede fikir birliği yapmanın sürdürülebilirlik açısından önemini ve acil sorunların ortak olarak nasıl ele alınabileceği tartışıldı.

Panel ile birlikte eş zamanlı yayınlanan Nissan 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda ise Nissan'ın toplum ve çevreye sağladığı değer ve etkisi ile bunların şirkete etkilerini değerlendirdiği bir önemlilik matrisi yer alıyor. Nissan Chief Sustainability Officer Joji Tagawa konuyla ilgili, “Nissan olarak gerçek anlamda sürdürülebilir bir şirket olmakta kararlıyız. Bu, tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin de temelini oluşturuyor. Geçen yıl gösterdiğimiz gelişim ve başarılar, hedef odaklı büyüme stratejimizin merkezine sürdürülebilirliği koyduğumuzun, inovasyon ve sürdürülebilirliği birleştirerek uzun dönemli değer yarattığımızın bir göstergesi. Belirlediğimiz temel konulara yönelik çabalarımız artarak devam edecek,” dedi.

Tagawa, Nissan'ın karbon nötr bir şirket olmak amacıyla Nissan markalı araçlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını azaltmak ve 2030’ların başına kadar tüm yeni modellerin elektrikli versiyonlarını satışa sunmak gibi yüksek değer yaratan girişimlerinin bulunduğunu teyit etti. Şirket, elektrikli araç (EV) ekosistemini geliştirmek için 4R ve Blue Switch gibi girişimleri yaygınlaştırırken, pil ve araç teknolojilerinde de iyileştirmeler yapacak. Nissan, bu doğrultuda araç güvenliğini artıran teknolojiler geliştirmek, bu teknolojileri daha fazla müşteri için erişilebilir kılmak ve herkesin güvenli ve güvenilir mobiliteye erişmesini sağlamak amacıyla kapsayıcı mobilite çözümleri sunmak için de çalışıyor.

Nissan’ın çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) öncelikleri arasında, tüm değer zinciri boyunca karbon ayak izini azaltmak ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Race to Zero küresel kampanyasına katılan ilk Japon otomobil üreticisi olmak yer alıyor. Nissan, sektörler arası iş birlikleri kurarak, toplum ve hükümetlerle bir araya gelerek emisyonları azaltmayı, dünyayı güvenli enerji yönetimi çözümleriyle güçlendirmek üzere yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Nissan, tüm bu eylemlerini desteklemek için, çevre dostu ürün, teknoloji ve yeni mobilite hizmetleri geliştirmeye odaklanan kaynak yaratma çabalarını içeren sürdürülebilir bir finans çerçevesi oluşturduğunu da duyurdu.

*Nissan Sürdürülebilirlik Semineri 2022 paneli, https://youtu.be/UATmo0WfXMU adresinden izlenebilir. Yeni yayımlanan Nissan Sürdürülebilirlik Raporu 2022, Şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerine ulaşmaya yönelik strateji ve eylemlerini içeriyor.