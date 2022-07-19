Nissan’ın Temmuz kampanyaları hız kesmeden devam ediyor

Yoğun talep gören kampanya 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Tamamen yeni Qashqai’de yüzde sıfır faiz!

Tamamen yeni 3. Jenerasyonu ve cazip fiyat seçenekleri ile Türkiye pazarına sağlam bir giriş yapan 2022 model Nissan Qashqai’lerde, Temmuz kampanyası kapsamında 150.000 TL için 12 ay vadede %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai, 5 farklı sürüş modu, güçlü ve tasarruflu motoru, üstün sürüş performansı, LED farları, daha da geliştirilen konfor ve teknolojik özellikleriyle segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Nissan Qashqai ayrıca, sınıfının hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemiyle sunuyor. Sınıfında ilk kez kullanılan, Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi en üst düzey akıllı güvenlik özellikleri bulunan, ferah iç mekan sağlayan cam tavanı, gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile de farklılaşıyor. Designpack ve üzerindeki donanımlarda geçerli olan yeni Nissan Qashqai kampanyası, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar avantajlı koşullarda sahiplerini bekliyor.

Nissan Juke için kaçırılmayacak fırsat! 80.000TL’ye 12 ay vadeli sıfır faiz!

B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Yeni Nissan Juke, 19” alaşımlı jantları, LED ön farları, BOSE® Premium ses sistemi, alcantara deri koltukları, Apple Car Play ve Android Auto özellikli 8” dokunmatik ekranı, değişken sürüş modları, Nissan Intelligent Mobility özellikleri ve arttırılmış 422 litre bagaj hacmi ile ayrıcalıklı bir sürüş keyfi vadediyor. Nissan Türkiye’nin bu ikonik model için oluşturduğu kampanya kapsamında, 2022 model Nissan Juke’lar 80.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor. Nissan Juke’un 31 Temmuz 2022’ye kadar geçerli sıfır faiz kampanyası tüm donanım paketlerinde geçerli olacak.

Temmuz ayı kampanya koşulları, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar, Niskasko veya uzatılmış garanti alındığı takdirde geçerli. Kampanya ve fırsatların detayları ile ilgili tüm konular için Nissan’ın pratik hizmetleri “sizi arayalım” veya “sizi görüntülü arayalım” hizmetinden faydalanılabilir.

Kredi kampanyasını tercih etmeyenler Yeni Nissan Qashqai ve Nissan Juke modellerinde takas desteğinden faydalanabilecek.