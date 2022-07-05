Nissan’dan yaza keyif katan kampanya

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, yaz tatili seyahatlerinin yaklaştığı bu günlerde aracını kapsamlı bir bakımdan geçirmek isteyenleri sevindirecek bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 5 yaş üzeri Nissan araçlara özel 879TL’den başlayan motor yağı, yağ filtresi, karter tapa pulu değişim paketi Nissan Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.

Bu avantajlı kampanya ile araçlarının bakımlarını Nissan Yetkili Servisleri’nde yaptıranlar yaz seyahatlerine içleri rahat ve güvenli şekilde çıkacaklar. Üstelik araçlarının değerini de korumuş olacaklar.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr web sitesi ziyaret edilebilir.