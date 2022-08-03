banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Nissan’dan yaza keyif katan kampanya

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, yaz tatili seyahatlerinin devam ettiği bu günlerde aracını kapsamlı bir bakımdan geçirmek isteyenleri sevindirecek bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 3 yaş üzeri Nissan araçlara özel 1.349 TL’den başlayan avantajlı bakım paketleri Nissan Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.

Otovitrin 03.08.2022, 12:08
Nissan’dan yaza keyif katan kampanya

Nissan ayrıca garantisi devam eden araçlara özel Nissan Türkiye mobil aplikasyonu veya websitesinden bakım randevusu alan müşterileri için yedek parçalarda %10 indirim sağlıyor. 

Bu avantajlı kampanyalar ile araçlarının bakımlarını Nissan Yetkili Servisleri’nde yaptıranlar yaz seyahatlerine içleri rahat ve güvenli şekilde çıkacaklar. Üstelik araçlarının değerini de korumuş olacaklar.

Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr web sitesi ziyaret edilebilir

#nissan
Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu