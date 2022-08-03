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Nissan’dan yaza keyif katan kampanya
Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, yaz tatili seyahatlerinin devam ettiği bu günlerde aracını kapsamlı bir bakımdan geçirmek isteyenleri sevindirecek bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 3 yaş üzeri Nissan araçlara özel 1.349 TL’den başlayan avantajlı bakım paketleri Nissan Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.
Otovitrin 03.08.2022, 12:08
Nissan ayrıca garantisi devam eden araçlara özel Nissan Türkiye mobil aplikasyonu veya websitesinden bakım randevusu alan müşterileri için yedek parçalarda %10 indirim sağlıyor.
Bu avantajlı kampanyalar ile araçlarının bakımlarını Nissan Yetkili Servisleri’nde yaptıranlar yaz seyahatlerine içleri rahat ve güvenli şekilde çıkacaklar. Üstelik araçlarının değerini de korumuş olacaklar.
Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr web sitesi ziyaret edilebilir