Nissan’dan yaza keyif katan kampanya

Nissan ayrıca garantisi devam eden araçlara özel Nissan Türkiye mobil aplikasyonu veya websitesinden bakım randevusu alan müşterileri için yedek parçalarda %10 indirim sağlıyor.

Bu avantajlı kampanyalar ile araçlarının bakımlarını Nissan Yetkili Servisleri’nde yaptıranlar yaz seyahatlerine içleri rahat ve güvenli şekilde çıkacaklar. Üstelik araçlarının değerini de korumuş olacaklar.

Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr web sitesi ziyaret edilebilir