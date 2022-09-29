Nissan’dan virüsleri etkisiz kılan teknoloji

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, Tohoku Üniversitesi Eczacılık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile virüsleri etkisiz hale getiren bir teknoloji geliştirdi. Nissan’ın geliştirdiği bu yeni teknoloji teknik olarak, virüs yüzeyindeki proteinleri ve diğer maddeleri radikal katalizörler vasıtasıyla oksitliyor, böylece yapısı değişen virüsler parçalanarak etkisiz hale geliyor. Yeni teknoloji, otomotiv boyalarının yanı sıra araçların iç ve dış cephelerinde, fiber ve organik polimer malzemelerde yer alabilmesiyle aracın kullanıcıya ulaşan her bölümünde kullanılabiliyor. Nissan’ın otomotiv uzmanlığı ve Tohoku üniversitesinin eczacılık alanındaki bilgi birikiminin bir meyvesi olan teknoloji, özellikle klimalardaki kullanımı ile sağlık açısından önemli bir katma değer sunacak.

Virüs karşıtı teknoloji herhangi bir ışığa ihtiyaç duymadan, sadece havadaki oksijen ile karanlık koşullar altında bile aktif hale geliyor. Koronavirüsün omikron varyantı da dahil olmak üzere birçok virüsü yok etme konusunda olumlu bulgular gösteren teknoloji mantar ve bakteri gibi patojenleri de büyük oranda etkisiz kılıyor.

Bu yenilikçi teknolojinin, otomotiv endüstrisi dışında tüm iklimlendirme ekipmanlarında, hava temizleyicilerinin filtrelerinde, maskelerde ve tıbbi tekstil ürünlerinde antibakteriyel ve antiviral temel malzeme olarak kullanılmasının yanı sıra farklı sektörlerde geniş bir yelpazede kullanım potansiyeli bulunuyor.