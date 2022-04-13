Nissan’dan kaçırılmayacak bakım kampanyası

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan’ın, periyodik bakımda %10 indirim kampanyası 1-30 Nisan tarihleri arasında devam ediyor. Kampanyaya göre Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr üzerinden en az 1 gün önce alınan randevular için, periyodik bakım ve işçilik %10 indirimli olacak. Nissan Yetkili Servisleri’nde araç yaşı gözetmeksizin geçerli olan avantajlı koşullar, periyodik bakım hizmetlerinde değişimi sağlanan orijinal yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi ve işçiliği kapsıyor.

Maximum Kart’a Özel 7 Taksit İmkanı

1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında araçlara ücretsiz check-up imkanı sunulurken, Nissan Yetkili Servisleri’nde gerçekleştirilecek olan periyodik bakım işlemlerinde Maximum Kart’a özel 7 taksit imkanı araç sahiplerini bekliyor.

Kampanya ve fırsatların detaylarına Nissan Türkiye Mobil Uygulaması’ndan ve www.nissan.com.tr adresinden ulaşılabilir.