Nissan Z'nin örtüsü kaldırıldı

Nissan yeni Z modelini görücüye çıkardı. Model geçtiğimiz yıl tanıtılan Z Proto'ya oldukça benziyor.

Japon marka ikonik modelinin devamı olan yeni Z'nin iki farklı donanımla geleceğini belirtti. Ayrıca Proto isimli özel bir versiyonun da daha keskin hatlarla satışa çıkacağı açıklandı.

Çift turbolu 3.0 litrelik V6 motorun yer aldığı model toplamda 406 bg güç ve 475 Nm tork üretebiliyor. Araç standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla gelirken, Performance versiyonunda 9 ileri otomatik şanzıman tercih edilebilecek.

9 farklı renk seçeneğiyle satılacak aracın içinde klasik detaylarla modern dokunuşlar harmanlanmış. Tamamen dijitalleşen kadran ekranında 240Z'den alıntılar mevcut.

Performance paketiyle gelen özel Proto versiyonunda kabin içinde de sarı renk hakim.

Yeni nesil Z, gelecek yılın bahar aylarında satışta olacak.