Nissan, yeni yatırımıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor!

Otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil liginde son birkaç yılda kat ettiği mesafe, aslında bizi bekleyen günlerin kısa bir fragmanı niteliğini taşıyor. Ürün gamı dönüşümlerini fabrika dönüşümlerinin takip ettiği bu süreçte, gelecek planlaması odağında yapılan yatırımların merkezinde de elektrifikasyon var. Tüm bu planların 2030 ve sonrası süreçte ülkelerdeki içten yanmalı araç yasaklarına paralellik gösteriyor olması da elbette tesadüf değil. Nissan da elektrik geleceğinde hayati önem arz edecek bir yatırım için Birleşik Krallık tarihine geçmeye hazırlanıyor. Bölgenin ilk “Gigafactory” tesisini kuran marka olma yolunda ilerleyen Japon üretici eğer her şey planlandığı gibi giderse tesisi 2024 yılında işlevsel hale getirmek istiyor.

Nissan fabrikası için hükümet, destek paketi uygulayacak Yerel kaynaklarda İngiltere’nin Kuzey kesiminde inşa edileceği üzerine önemli bilgilerin paylaşılığı tesis, elektrikli araç dışında altyapı bileşenlerinin kalbi olacak. Yıllık 200.000 kapasiteli batarya üretiminin masada göründüğü planlamada Nissan’ın en büyük ortağı ise Çinli Envision AESC olacak. Tamamlandığında binlerce kişi için yeni bir istihdam alanı olacan fabrika için hükümet de elini taşın altına koymaya hazırlanıyor. 1 milyar sterlini bulacak olan yatırımın büyüklüğünde, sürece ekonomik teşvik niteliğinde siyasi desteklerin olacağı da kesinleşmiş durumda. Halihazırda Qashqai’nin üretildiği Sunderland tesisinde Leaf modelini üreten Nissan’ın, içerisinde bulunduğu Renault grubuna da önemli katkısı olacak. Tesiste, Leaf’in yerini alacak yeni modelin de üretimi gerçekleştirilecek. Birleşik Krallık hükümeti eğer bir erteleme söz konusu olmaz ise 2030 yılından itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklamaya hazırlanıyor.