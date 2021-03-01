Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı

Donanmhaber.com'da yer alan habere göre Japon otomotiv devi Nissan, motor verimliliği konusunda çığır açıcı bir noktaya ulaştıklarını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, hala geliştirme aşamasında olan yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaşıldığı açıklandı.

Tipik bir içten yanmalı motor yüzde 40 civarında termal verimliliğe sahip. Yani yakıt yakıldığında oluşan enerjinin sadece yüzde 40'ı hareket enerjisine dönüşebiliyor. Geriye kalanı ise CO2 emisyonu gibi atıklara dönüşüyor. Nissan, imkansız gibi görülen fakat testlerde elde ettikleri yüzde 50 termal verimlilik sayesinde emisyonları azaltıp yakıt tüketimini de yüzde 25 oranında düşürebileceklerinin altını çiziyor.

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Burada Nissan'ın e-Power sisteminin geleneksel motorlardan farkı öne çıkıyor. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar, motordan çok çeşitli hızlar ve yükler altında güç ve performans talep ediyor. Bu da motorun sürekli optimum verimlilikte çalışmasını engelliyor. e-Power'daki içten yanmalı motor ise doğrudan araca güç vermek yerine elektrik motorlarını besleyen bataryanın doldurulması için jeneratör görevi görüyor. Bu da motorun her zaman en verimli aralığında çalışmasını sağlıyor.

Bir diğer nokta ise Nissan'ın yüzde 50 termal verimlilik hedefine ulaşmak için geliştirdiği 'STARC' konsepti. Söz konusu konsept, silindir içi gaz akışını - silindire çekilen hava-yakıt karışımının akışı - ve ateşlemeyi güçlendirip, yüksek sıkıştırma oranında daha seyreltilmiş bir hava-yakıt karışımını güvenilir bir şekilde yakarak termal verimliliğin iyileştirilmesini sağlıyor. Geleneksel içten yanmalı motorlarda ise farklı sürüş koşullarına cevap verebilmek adına hava-yakıt karışımının seyreltme seviyesinin kontrol edilmesinde bazı kısıtlamalar bulunuyor.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Nissan elektrikli araçlar mühendislik birimi kıdemli başkan yardımcısı Toshihiro Hirai, "İçten yanmalı motorlarda termal verimliliği yüzde 30'dan 40'a çıkarmak 50 yıl sürdü. Fakat e-Power ile sadece birkaç yılda yüzde 50'ye yükseltebiliriz." şeklinde konuştu. Yeni nesil e-Power sistemi şu an geliştirme aşamasında ve ne zaman hazır olacağı henüz açıklanmadı.