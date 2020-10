Nissan yeni bölgesel yapılanmasını açıkladı

Nissan, Nissan NEXT küresel dönüşüm planının bir parçası olarak küresel bölge yapılanmasını yeniden düzenlediğini duyurdu. Yeni yapıda, önceden yedi olan coğrafi bölge sayısı, Japonya ve ASEAN, Çin, Kuzey-Güney Amerika ve son olarak da Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Rusya dahil Avrupa ve Okyanusya’yı buluşturan AMIEO olmak üzere dört bölgede toplandı.

AMIEO bölgesinde nüfusu yaklaşık 3,8 milyar olan 140 pazar yer alıyor. Bu bölgenin satış portföyünde Nissan’ın ikonik ürünü Nissan Patrol SUV’dan tamamen elektrikli otomobili Nissan LEAF’e kadar farklı 45 Nissan ürünü bulunuyor.Nissan, bu yeni bölgesel yapılanma ile karar verme sürecini hızlandırmayı ve elektrikli modellere geçmeye planladığı birçok pazarda daha esnek çalışma modelleri oluşturmayı hedefliyor.

Nissan Europe Chairman Gianluca de Ficchy’nin görevi AMIEO MC Chairman olarak genişletildi. Halen AMI Bölgesi Başkanı olan Guillaume Cartier ise AMI bölgesi Başkanlığına ek olarak yeni bölgede satış ve pazarlamadan sorumlu Vice-Chairman olacak.

AMIEO bölge yapılanması ve yönetim ekibi görevlendirmeleri 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak, tamamen devreye alınması ise Avrupa’daki çalışan temsilcileriyle görüşmeler sonrası gerçekleşecek.

Konuyla ilgili konuşan De Ficchy şunları aktardı: “Bu düzenleme ve yeniden yapılanma, daha rekabetçi olmamıza, operasyonlarımızın kalitesini ve hızını artırmamıza ve en son teknolojileri daha hızlı ve düzenli şekilde müşterilerimize ulaştırmamıza imkan verecek.”

“Yeni bölgenin ölçeği ve kapsamıyla otomotiv sektörünün olağan zorluklarının üstesinden daha kolay geleceğiz. Faaliyet şeklimizde ve küresel iş birliklerimizde olumlu bir değişim olan bu düzenleme işimizin geleceğini de sağlama alıyor. “

Nissan ürün ve hizmetlerinin tüm pazarlardaki müşterilere en optimum şekilde ulaşabilmesi için Üretim, Ar-Ge, Planlama, Yönetim ve Finans fonksiyonlarının yönetimi 1 Ekim'den itibaren Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya'yı kapsayacak şekilde düzenlendi. Satış ve Pazarlama ekipleri ise belirli coğrafyalara odaklanmaya devam edecek.

Cartier ise şunları ekledi: "Nissan NEXT ile şirketi daha yalın, daha çevik ve daha kâr odaklı bir organizasyona dönüştürüyoruz. Her zaman olduğu gibi, gelecekteki başarımızın arkasındaki itici gücümüz çalışanlarımız olacak. Genişleyen yapımızda, farklı özellikte ve yetenekteki kişilerin bir araya gelmesini dört gözle bekliyorum. Yeni bölgesel yapılanmanın ölçeği ve kapsamı araçlarımızda yenilikleri daha hızlı şekilde hayata geçirip müşterilerimize sunmamızı, farklı segmentlerdeki güçlü yönlerimizin sinerjisiyle performansımızı artırmamızı sağlayacak.”

AMIEO Bölgesinin üst yönetim kadrosunda yer alan diğer kişiler:

- Kevin Fitzpatrick, Senior Vice President for Manufacturing and Supply Chain Management

- David Moss, Senior Vice President for R&D

- George Leondis, Senior Vice President for Administration and Finance

- François Bailly, Senior Vice President, Chief Planning Officer

- Jordi Vila, Divisional Vice President for Marketing and Sales Operations, Europe

- Joni Paiva, Divisional Vice President for Marketing and Sales Operations, Africa, Middle East, India, and Oceania

RAKAMLARLA AMIEO