Nissan Türkiye’nin Yeni Pazarlama Direktörü Mikhail Vakhrushev Oldu

Türkiye pazarında kendine daha sağlam bir yer edinmeye hazırlanan Nissan Türkiye, 2030 hedefleri için kadrosuna çok başarılı bir ismi daha kattı. Nissan Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atanan Mikhail Vakhrushev 25 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla görev yapmaya başladı.

2006 yılında Nissan’a katılan Vakhrushev, Nissan Rusya’da Satıştan Pazarlamaya pek çok görevde bulundu. Kriz Yönetimi, Bayi Performans Analiz sistemlerinin kurulması, Çapraz Liderlik Stratejisi, AR-GE ve gelecekteki araçları pazara sunmak ile geliştirmek konusunda deneyim sahibi olan Mikhail Vakhrushev, Nissan’da çok sayıda başarılı projeye imza attı.

Mikhail Vakhrushev sahip olduğu bilgi ve birikimini Nissan Türkiye’ye aktararak, Nissan’ın Türkiye’de 2030 hedeflerine ulaşmasına olumlu katkı sağlayacak.

Vakhrushev, aynı zamanda Nissan Türkiye Pazarlama Departmanı'nın yeniden yapılandırılması ve entegrasyonu, Pazarlama İletişimi, Ürün Planlama ve Yönetimi, Müşteri Deneyimi Yönetimi ile Ambition 2030 hedeflerinden de sorumlu olup, direkt olarak Nissan Türkiye CEO’su Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak.