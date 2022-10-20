Nissan Türkiye’nin yeni İK Direktörü Ümmühan Yüksel

Türkiye pazarındaki konumunu güçlendiren Nissan Türkiye’nin, İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne 03 Ekim 2022 tarihinden itibaren Ümmühan Yüksel atandı.

Ümmühan Yüksel, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, eğitim hayatını İnsan Kaynakları Yönetimi alanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.

Kariyer yolculuğuna, LC Waikiki firmasında başlayan Yüksel, sırasıyla Nissan Otomotiv ve Panasonic Türkiye firmalarında İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonlarında görev almış ve Canon Eurasia firmasında İnsan Kaynakları Direktörlüğü sorumluluğunu üstlenmiştir. Yüksel son olarak Güzel Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları direktörlüğü görevini yürütmüştür.