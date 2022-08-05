Nissan Türkiye’den garantili ikinci el otomobil

Müşteri deneyiminde memnuniyet ve güveni her şeyin önüne koyan Nissan, Nissan Intelligent Choice programı kapsamında, artık garantili ikinci el araçlarda da gönül rahatlığıyla satın alma fırsatı sunuyor. Nissan’ın sertifikalı ikinci el araç markası olan Nissan Intelligent Choice, ikinci el araç satınalma deneyiminde Nissan güvencesi sağlıyor.

Nissan Intelligent Choice, 6 yaş veya 150.000 km sınırını geçmeyen tüm Nissan modelleri için geçerli olup, program kapsamına giren Nissan modelleri, Nissan eğitimlerini tamamlamış ve alanında uzman teknisyenler tarafından “156 Nokta Kontrolü” yapılarak nihai tüketicilere sunuluyor. Nissan İkinci El modellerinde üretici garantisinin sona ermesi durumunda ise 12 ay ya da 20.000 km için garanti hizmeti sağlanıyor ve Yol Yardım Hizmetlerini de kapsayan Özel Asistanım Hizmetleri sağlanıyor.

İkinci El Nissan modelleri ile ilgilenen müşteriler, www.ikincielnissan.com.tr web sayfasını ziyaret ederek ekspertizi yapılmış garantili araçları sadece birkaç tıkla görüntüleyip detaylı bilgi alabiliyor.

Nissan program kapsamında onaylanmış ikinci el araç satın almak isteyen müşterilere uygun kredi seçeneklerine de yer verecek.

Nissan Intelligent Choice programı ile ilgili konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem: “Dünya çapındaki çip krizi ve tedarik problemleri etkisiyle ikinci el araç pazarında bir hareketlilik ve artış söz konusu. Bununla birlikte, ikinci el pazarının en önemli kriteri ise güven. İşte Nissan kalitesi bu noktada devreye giriyor. Belirli bir yaş ve kilometre sınırında olan, ikinci el Nissan satın almak isteyen herkes için Nissan Türkiye yaptığı bu yatırım ile artık bu güveni temin ediyor. Önceliğimiz, ekspertizi Nissan uzmanları tarafından yapılan ikinci el Nissan araçlarımızı müşterilerimize memnuniyet ve güven ile sunmak olacak.” dedi.