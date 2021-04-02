Nissan Türkiye’den Dört Üst Düzey Atama

Nissan Türkiye CFO Yardımcısı olarak görev alan Evren Fırat Doğan Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri CFO görevine, Nissan Mısır Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Direktörü olarak görev alan Orhan Seyman, Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri Pazarlama Müdürü görevine, Nissan Türkiye Bayi Geliştirme Müdür Yardımcısı olarak görev alan Olcay Duru, Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri Bayi Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Müdürü görevine ve Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü olarak görev alan Murat Bozfakıoğlu, Nissan AMIO Bölgesi Ürün Pazarlama Müdürü görevine atandı.

Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri CFO görevine Evren Fırat Doğan, Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri Pazarlama Müdürü görevine Orhan Seyman, Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri Bayi Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Müdürü görevine Olcay Duru, Nissan AMIO Bölgesi Ürün Pazarlama Müdürü görevine Murat Bozfakıoğlu, getirildi. Uzun yıllar boyunca çeşitli firmaların farklı pozisyonlarında başarıyla görev yapan Evren Fırat Doğan, Orhan Seyman, Olcay Duru ve Murat Bozfakıoğlu 1 Nisan itibarıyla yeni görevlerine başladı.

Evren Fırat Doğan yeni göreviyle Nissan Türkiye ve Nissan Türkiye’nin yönetim merkezi olduğu Kuzey Afrika ülkelerinin tüm finans faaliyetlerinden, Orhan Seyman aynı ülkelerin tüm pazarlama faaliyetlerinden ve Olcay Duru Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinin bayi ve müşteri ilişkileri faaliyetlerinden sorumlu olacak. Murat Bozfakıoğlu yeni göreviyle birlikte Dubai’den yöneteceği Nissan AMIO bölgesindeki ürün ve pazarlama faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisans ve aynı üniversitede MBA eğitimlerini tamamlayan Evren Fırat Doğan, iş hayatına PwC de başladı. Evren Fırat Doğan kariyeri boyunca telekomünikasyon ve otomotiv sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. 2019 yılında Nissan Middle East / Dubai ofisinde Finans’tan sorumlu Genel Müdür olarak görevlendirilen Doğan, 2020 yılında Nissan Türkiye CFO yardımcısı olarak görev aldı.

Orhan Seyman, lisans eğitimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde işletme üzerine yüksek lisans, Bilgi Üniversitesi’nde işletme, yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi alan Seyman, kariyeri boyunca otomotiv sektöründeki çeşitli şirketlerde satış ve pazarlama pozisyonlarında üst düzey yönetilicik yaptı. Seyman, 2020 yılında Nissan Mısır Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Direktörü olarak görev aldı.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Olcay Duru, iş hayatına otomotiv sektöründe satış departmanı’nda başladı. Duru, satış departmanına bağlı fonksiyonlarda yürüttüğü çeşitli görevlerinin ardından 2011 yılında Nissan Otomotiv A.Ş ailesine katıldı. Sırasıyla Bayi Geliştirme Uzmanı ve Takım Lideri görevlerini sürdüren Duru, 2017 yılında Bayi Geliştirme Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Murat Bozfakıoğlu lisans eğitimini Worcester Polytechnic Institute (WPI) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini alan Bozfakıoğlu, kariyeri boyunca otomobil sektöründeki çeşitli şirketlerde üst düzey pazarlama pozisyonlarında çalıştı. Bozfakıoğlu 2017 Ekim ayında Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü görevini üstlendi.

Gerçekleşen atamalar ile birlikte yöneticilerin yeni görevleri;