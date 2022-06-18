Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Umut Kır oldu

Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonuna otomotiv sektörünün duayen iletişim yöneticisi Umut Kır getirildi. Umut Kır, 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yeni görevine başlayacak. 2021 yılından bu yana Nissan Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev alan Umut Kır, gerçekleşen bu atama ile Nissan Türkiye’nin Kurumsal İletişimine yeni bir yön verecek.

Bu üst düzey atama ile birlikte Kurumsal İletişim, Medya İlişkileri, İç İletişim gibi tüm iletişim faaliyetlerini yürütecek olan Umut Kır yeni pozisyonunda direkt olarak Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak. Ayrıca Nissan’ın elektrifikasyon stratejisi ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Ambition 2030, EV 36Zero, Nissan Next, 2050 Sıfır Karbon konularında da stratejik iletişim yönetimini sürdürecek.

Umut Kır'ı yakından tanıyalım...

1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden, 2017 yılında da İstanbul Üniversitesi AUZEF Tarih Bölümü ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon programından mezun oldu.

İş yaşamına 2001 yılında Uluslararası Nakliyeciler Derneği Halkla İlişkiler departmanında başladı. Kariyerine sırasıyla TIRSAN Treyler San. ve Tic A.Ş. , Koluman Kögel Treyler San. ve Tic A.Ş, Mesaj İletişim Hiz. Ltd. Şti’nde devam etti. 2013-2021 yılları arasında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş Kurumsal İletişim ve Kurumsal Pazarlama Yöneticisi olarak çalıştı. Son olarak, 2021 yılı Eylül ayından bu yana Nissan Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini yürüttü. Evli ve 1 çocuk babası olan Umut Kır İngilizce, Yunanca ve Almanca dillerini biliyor.