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Nissan Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek

Nissan Türkiye, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının ulaşımda kullanmaları amacıyla beş adet araç tahsis etti.

Otovitrin 26.07.2020, 10:21
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Nissan Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek

Nissan Türkiye, koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne Micra ve Qashqai modelleri olmak üzere beş adet araç tahsis etti. COVID-19 salgını döneminde tahsis edilen araçlar ile Nissan Türkiye, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına güvenli ulaşım desteği sağlayacak.

Araçların tahsisi ile ilgili konuşan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nissan Türkiye olarak COVID-19 salgınının önlenmesi amacıyla pek çok çalışma yürüttüklerini söyledi. Salgın ile mücadele kapsamında Nissan müşterilerinin ve bayi çalışanlarının sağlıklarını korumak amacıyla Nissan bayi ve servislerine yönelik hijyen sertifikasyon programı başlattıklarını aktaran Doğueri, "Nissan Türkiye olarak salgının önlenmesinde yürüttüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz desteklerle birlikte sağlık çalışanlarımıza da bu dönemde nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bu dönemde sağlık çalışanlarının güvenli ve sağlıklı ulaşımı çok önemli olduğu için, bu amaca yönelik Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne Nissan markalı araçlarımızı tahsis ettik. Umuyorum ki sağlık çalışanlarımızın ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlayabiliriz.” dedi.

"Bu destek biz sağlık çalışanları için çok kıymetli"

Gerçekleştirilen araç tahsisi ile ilgili olarak Nissan Türkiye’ye teşekkür eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ise "Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik iş birliğini pekiştiren hastanemiz ve ülkemizin COVID-19 pandemisi ile mücadelesinde gece gündüz demeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanları büyük bir rol aldı. Nissan Türkiye’nin hastanemize ve sağlık çalışanlarımıza sağladıkları destekle çalışma arkadaşlarımızın ve sağlık hizmeti sunumunda, başta Onkoloji ve Organ Nakli gibi birimlerimizde duyulan ulaşım ihtiyaçlarına yönelik önceliğimiz sağlık ve güvenliktir. İçinde bulunduğumuz pandemi ile mücadele döneminde, Nissan Türkiye tarafından tahsis edilen bu araçlar ile sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan alanlarda destek olunmasını yanı sıra, sağlık personelimizin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşımına katkı sunacak. Nissan Türkiye tarafından sağlanan bu destek biz sağlık çalışanları için çok kıymetli.” şeklinde konuştu.

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