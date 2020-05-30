Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

NISSAN, Sürdürülebilir Büyüme ve Kârlılığı Önceliklendirdiği Dönüşüm Planını Açıkladı

Nissan Motor Co., Ltd. 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal kararlılık ve kârlılığı hedeflediği dört yıllık planını açıkladı. Maliyetleri rasyonel bir şekilde ele alarak iş yöntemlerini optimize edecek olan ve ölçeklenerek büyütülebilir yapıdaki bu plan, şirketin stratejisini, bir önceki büyüme odağından farklı bir yöne taşıyor.

NISSAN, Sürdürülebilir Büyüme ve Kârlılığı Önceliklendirdiği Dönüşüm Planını Açıkladı

Nissan Motor Co., Ltd. 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal kararlılık ve kârlılığı hedeflediği dört yıllık planını açıkladı. Maliyetleri rasyonel bir şekilde ele alarak iş yöntemlerini optimize edecek olan ve ölçeklenerek büyütülebilir yapıdaki bu plan, şirketin stratejisini, bir önceki büyüme odağından farklı bir yöne taşıyor.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:25
2009 Okunma
NISSAN, Sürdürülebilir Büyüme ve Kârlılığı Önceliklendirdiği Dönüşüm Planını Açıkladı

Bu dört yıllık plan kapsamında Nissan, kararlı adımlarla işini dönüştürmek üzere kârlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

Nissan, bu planı uygulamaya koyarak 2023 mali yılı sonuna kadar %5’lik operasyonel kâr payı ve %6’lık sürdürülebilir global pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Bu paya, şirketin Çin’de gerçekleştirdiği %50 öz kaynak ortaklığının da katkısı olacak.

Nissan CEO’su Makoto Uchida, “Değişim planımız, aşırı satış büyümesinden ziyade, dengeli büyümeyi güvence altına almayı hedeflemektedir. Şimdi, en yetkin olduğumuz konulara konsantre olarak işimizin kalitesini geliştirecek; finansal disiplin ve birim başı net gelire odaklanarak kârlılık elde edeceğiz. Bu aynı zamanda, yeni bir dönem için “Nissan Değerleri” (Nissan-ness) olarak tanımladığımız kültürü hayata geçirmek ile örtüşmektedir.” dedi.

Dört yıllık plan, Nissan’ın inovasyon, ustalık, müşteri-odaklılık ve kalite gibi konulardaki itibarı ve diğer yandan devam eden kültürel dönüşümü olmak üzere iki stratejik alana odaklanıyor.

  • Rasyonalizasyon; Etkinliği attırmak, maliyetleri düşürmek ve yeniden yapılanmak için güçlü hamleler:
  • Standart vardiya operasyonu varsayımı üzerinden, Nissan’ın üretim kapasitesini yıllık %20 yeniden ölçeklendirerek 5,4 milyon adet seviyesine getirmek.
  • Fabrika kullanım oranını %80 üzerine çıkararak operasyonları daha kârlı kılmak.
  • Global ürün yelpazesini %20 oranında rasyonalize ederek, 69’dan 55 modelin altına inmek.
  • Sabit maliyetleri yaklaşık 300 milyar yen azaltmak.
  • Batı Avrupa'daki Barselona fabrikasını kapatma planı.
  • Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmek.
  • Endonezya'daki üretim tesisini kapatarak, ASEAN'da tek üretim üssü olarak Tayland tesisine odaklanmak.
  • Alliance ortaklarımız ile üretim, modeller ve teknolojiler de dahil olmak üzere kaynakları paylaşmak.
  • Temel pazarlar ve temel ürünleri önceliklendirmek:
  • Nissan’ın temel operasyonlarını Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına odaklamak.
  • Nissan'ın Güney Amerika, ASEAN ve Avrupa bölgelerindeki aktivitelerini uygun operasyonel seviyede tutmak için Alliance ortaklarının varlıklarından faydalanmak.
  • Güney Kore ve Rusya'daki Datsun faaliyet alanlarından ve ASEAN'daki bazı pazarlardan çıkmak.
  • Geliştirilmiş C ve D segmentindeki araçlar, elektrikli araçlar, spor otomobiller dahil olmak üzere, global temel model segmentlerine odaklanmak.
  • Önümüzdeki 18 ayda 12 model lansmanı yapmak.
  • 2023 yılı sonuna kadar yıllık 1 milyondan fazla elektrikli araç satışı beklentisi ile, EV (Elektrikli araçlar) ve elektrik motorlu araçlarda, e-POWER dahil olmak üzere, bilinirliğimizi arttırmak.
  • Japonya'da iki elektrikli araç ve dört e-POWER aracın daha lansmanını gerçekleştirmek ve elektrifikasyon oranının satışların %60'ına çıkarmak.
  • 20 pazarda 20'den fazla modelde ProPILOT gelişmiş sürüş destek sistemini tanıtmak, 2023 yılı sonuna kadar yıllık 1.5 milyondan fazla adedi bu sistem ile donatılmış olarak hedeflemek.

Uchida, “Nissan, dünya çapındaki tüm müşterilerine fayda sunmalıdır. Bunu başarmak için, rekabetçi olduğumuz pazarlarda, teknoloji ve ürün alanlarında atılımlar yapmalıyız. Bu yaklaşım, Nissan’ın DNA’sın da mevcuttur. Bu yeni dönemde, Nissan insan odaklı olmaya devam ederek, herkes için teknoloji geliştirmek ve sadece Nissan’ın yapabileceği şekilde çözüm bulmaya devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

NISSAN Türkiye Uzmanlığını Yurtdışına Taşımaya Devam Ediyor
NISSAN Türkiye Uzmanlığını Yurtdışına Taşımaya Devam Ediyor
Japon otomotiv devi Nissan zorda! 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde
Japon otomotiv devi Nissan zorda! 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor
NISSAN’dan COVID-19’a Teknolojik Önlem
NISSAN’dan COVID-19’a Teknolojik Önlem
NISSAN’ın Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi yeni başkanı göreve başladı
NISSAN’ın Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi yeni başkanı göreve başladı
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu
NISSAN Türkiye’ye “Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülü
NISSAN Türkiye’ye “Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pirelli'den 4 lastik alana 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan Hediyesi
Pirelli'den 4 lastik alana 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan Hediyesi
NISSAN Türkiye Uzmanlığını Yurtdışına Taşımaya Devam Ediyor
NISSAN Türkiye Uzmanlığını Yurtdışına Taşımaya Devam Ediyor
Renault Clio klişelere karşı
Renault Clio klişelere karşı
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Mobil Oil Türk’ten Araç Yaz Bakımı Önerileri!
Mobil Oil Türk’ten Araç Yaz Bakımı Önerileri!
Suzuki Pandemi Sürecinde Garantisi Dolan Araçların Garantisini Uzatıyor!
Suzuki Pandemi Sürecinde Garantisi Dolan Araçların Garantisini Uzatıyor!
İşte İkinci Elde En Çok Satan İlk 20 Model!
İşte İkinci Elde En Çok Satan İlk 20 Model!
MICHELIN’DEN TÜM ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ CO2 EMİSYONLARINDA ‘NET SIFIR’ TAAHHÜDÜ
MICHELIN’DEN TÜM ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ CO2 EMİSYONLARINDA ‘NET SIFIR’ TAAHHÜDÜ
Karsan Portekiz’e yeni araçlarını teslim etmeye hazırlanıyor
Karsan Portekiz’e yeni araçlarını teslim etmeye hazırlanıyor
Alman Federal Mahkemesi, Volkswagen'in tazminat ödemesine hükmetti
Alman Federal Mahkemesi, Volkswagen'in tazminat ödemesine hükmetti
2020 Model Jeep Compass Türkiye’de Satışa Sunuldu
2020 Model Jeep Compass Türkiye’de Satışa Sunuldu
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan bayrama özel film
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan bayrama özel film
Suzuki’den Şimdi Al, Eylül’de Ödemeye Başla Kampanyası!
Suzuki’den Şimdi Al, Eylül’de Ödemeye Başla Kampanyası!
Toyota, Avrupa’daki Merkez Binasına Rüzgar Türbini ve Güneş Panelleri Yerleştirdi
Toyota, Avrupa’daki Merkez Binasına Rüzgar Türbini ve Güneş Panelleri Yerleştirdi
Hayaller Gerçek Oluyor; Hyundai Akıllı Mobilite Ekosistemi.
Hayaller Gerçek Oluyor; Hyundai Akıllı Mobilite Ekosistemi.
Japon otomotiv devi Nissan zorda! 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde
Japon otomotiv devi Nissan zorda! 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde
ŠKODA’nın “İyilik Araçları“ Düşyeri Kitaplarını Çocuklarla Buluşturdu
ŠKODA’nın “İyilik Araçları“ Düşyeri Kitaplarını Çocuklarla Buluşturdu
Artık her Volvo modelinde 180 km/s hız sınırı ve Care Key yer alacak
Artık her Volvo modelinde 180 km/s hız sınırı ve Care Key yer alacak
TOYOTA HAYALİMDEKİ ARABA RESİM YARIŞMASI GELECEK ÖĞRETİM YILINDA YAPILACAK YARIŞMA İLE BİRLEŞTİRİLDİ
TOYOTA HAYALİMDEKİ ARABA RESİM YARIŞMASI GELECEK ÖĞRETİM YILINDA YAPILACAK YARIŞMA İLE BİRLEŞTİRİLDİ
Alfa Romeo 6C 2500: Zarafet, Performans ve Prestijin Öncüsü
Alfa Romeo 6C 2500: Zarafet, Performans ve Prestijin Öncüsü

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim