Nissan sahiplerini sevindiren servis kampanyaları devam ediyor

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, sonbahara girerken NISKASKO, Uzatılmış Garanti ve Online Randevu seçenekleri ile Nissan kullanıcılarının rahatlığı ve güvencesini artırmaya yönelik servis kampanyaları gerçekleştiriyor.

Nissan Türkiye, olabilecek hasar ve onarım işlemlerinde kullanıcılarına özel imkanlar sunmaya devam ediyor. Nissan sahipleri, NISKASKO güvencesiyle olası hasar onarım işlemlerinin nerede ve kimler tarafından yapıldığı takip edilebiliyor ve yalnızca orijinal yedek parça kullanılmasının rahatlığını yaşıyor.

Nissan’ın sunduğu Uzatılmış Garanti ayrıcalığı ile de aracın garanti süresini 1080 TL’den başlayan fiyatlarla garanti süresini uzatılabiliyor ve bu sayede ilk günkü konfor, uzun yıllar boyunca devam ediyor.

Online Servis Randevusuyla %10 indirim

Online Servis Randevusu Kampanyası kapsamında Nissan, periyodik bakım tarihinden en az 1 gün önce Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya https://www.nissan.com.tr/servis-randevusu.html adresinden online servis randevusu alan müşterilerine, kampanya süresince periyodik bakım hizmetlerinde değişimi sağlanan orijinal yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yakıt filtresi tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %10 indirim fırsatı sunuyor.

Ayrıntılar Nissan Türkiye Mobil Uygulaması ve nissan.com.tr’ de.