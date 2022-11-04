Nissan sahibi olmak için avantajlı Kasım ayı!

Müşteri odaklı yaklaşımı ile dikkat çeken Nissan, her bütçeye hitap eden Kasım ayı kampanyasında maksimum kredi imkânı, anahtar teslim fiyatına maksimum takas desteği gibi güçlü finansal çözümlere ek olarak kredi ve takas desteğini birlikte sunarak yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen herkesi Nissan Yetkili Satıcılarına davet ediyor.

Şimdi al, Mart ayında öde!

Nissan, Kasım ayı kampanyasında kredi ve takas desteğinin yanı sıra %0 faiz ve 3 ay ödeme erteleme seçenekleri de sunuyor. Müşterilerin ödeme tercihlerine göre esneklik gösteren kişiselleştirilmiş kampanya deneyimi, ayrıca peşinatsız yeni bir Nissan sahibi olmak isteyenleri Nissan Yetkili Satıcıları’nda bekliyor.

Nissan Qashqai’de Kasım fırsatları!

Yeni yüzü ile prestijli duruşunu pekiştiren Nissan Qashqai, cazip fiyat seçeneklerine ek olarak Kasım ayı kampanyası kapsamında 240.000 TL için 24 ay vade ve %1,24 faizli kredi imkanı ve anahtar teslim fiyatında 20.000 TL takas desteği ile sunuluyor.

Bunun yanı sıra, 750.000 TL ve üzeri değerlenecek ikinci el araçlarını Nissan Yetkili Satıcılarına getirenler, peşinatsız, 24 ay vade ve aylık 14.739 TL ödemeler ile yepyeni bir Qashqai sahibi olabiliyor.

Yeni Nissan Qashqai; 5 farklı sürüş modu, verimli ve güçlü motoru, üstün sürüş dinamikleri, göz alıcı LED aydınlatmaları, geliştirilen teknolojik özellikleri ve konforlu yolculuk deneyimi ile segmentindeki iddiasını sürdürürken hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemiyle sunarak rakiplerinden ayrışıyor. Nissan Qashqai, sınıfında ilk kez kullanılan Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi üst düzey akıllı güvenlik özellikleri, iç mekanda ferahlığı artıran cam tavanı ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile de farklılaşıyor. Designpack ve üzeri donanımlarda geçerli olan Nissan Qashqai kampanyası, cazip kredi koşulları ve avantajlı takas desteği sunuyor.

Nissan Juke ve Micra için 90.000 TL 24 ay %1,29 faiz ve 10.000 TL takas desteği!

B-SUV sınıfının dinamik oyuncusu Nissan Juke ile kompakt dış tasarımı, geniş iç hacmi ve güvenlik teknolojileriyle ön plana çıkan şehirli Nissan Micra 90.000 TL’ye 24 ay vade ve %1,29 faizli kredi imkânı veya anahtar teslimde 10.000 TL takas desteği fırsatı ile Nissan Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.

*Yeni bir Nissan sahibi olmak isteyenler, Nissan Yetkili Satıcıları ile iletişime geçerek, daha fazla bilgi sahibi olarak, kendilerine en uygun kampanyalardan faydalanabilir.