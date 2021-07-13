Nissan Qashqai sıfır arabalar için flaş duyuru: 100 bin TL fırsatıyla satılacak!

SUV model sıfır araç satın almak isteyenler için önemli bir duyuru yapıldı. NİSSAN resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile Qashqai modelinin 100 bin TL fırsatı ile satılacağını bildirdi. Buna göre şirket, 100.000 TL kredi tutarı için 12 ay %0,69** faiz, avantajı sağlayacak.

Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV model araçlarından olan Nissan Qashqai için açıklama yapıldı. Araç şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli* Nissan Qashqai 100.000 TL kredi tutarı için 12 ay %0,69** faiz, avantajı ile şimdi Qashqai’li olmanın tam zamanı” denildi.

Nissan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Nissan Qashqai, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı satış verilerine göre 2007-2019 yılları arasında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelidir.

NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir. 2021 model yılı 1.3 DIG-T Skypack Plus DCT özel indirimli fiyatı ile birlikte kredi kampanyası geçerlidir.