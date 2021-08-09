Nissan Qashqai, Navara, X-Trail ve Juke güncel fiyat listeleri ve kampanyalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

NISSAN'DAN AĞUSTOS KAMPANYASI

Nissan’ın sunduğu ağustos fırsatları arasında, farklı modellerde 12 aya varan yüzde 0 ya da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve ÖTV muafiyetleri bulunuyor.

Nissan; yenilenen Juke’un Platinum, Platinum Perso, Platinum Premium olmak üzere Platinum donanım ailesinde ve Tekna modelinde ÖTV muafiyeti de olmak üzere, birbirinden cazip seçenekler sunuyor.

2021 model tüm Yeni Juke’lar, 2020 model Tekna hariç diğer modellerde 100 bin TL’lik 12 ay 0,99 faizle kredi imkanı ve takas seçeneğiyle satılıyor.

Nissan’ın ağustos kampanyasında; beğenilen Qashqai, X-Trail ve Navara modelleri de yüzde 0 ya da da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor.

Qashqai ve X-Trail modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor. Navara’da ise 2021 modeller için 60 bin TL ve 12 aylık yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı geçerli.

2021 MODEL JUKE FİYAT LİSTESİ

1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 291 bin 800 TL

1.0 DIG-T 115 DCT Tekna - 336 bin 600 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum - 357 bin 900 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Perso - 372 bin 200 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Premium - 404 bin TL

2021 MODEL QASHQAI FİYAT LİSTESİ

1.3 DIG-T 158 DCT Tekna EU6DF - 361 bin 200 TL

1.3 DIG-T 158 DCT Sky Pack Plus EU6DF - 387 bin 200 TL

1.3 DIG-T 158 DCT Platinum EU6DF - 411 bin 900 TL

2021 MODEL X-TRAIL FİYAT LİSTESİ

1.3 DIG-T 158 DCT Platinum 5 Koltuk EU6DF - 502 bin 100 TL

2021 MODEL NAVARA FİYAT LİSTESİ

2.3 dCi 190 Otomatik Vites 4x4 Platinum - 394 bin 200 TL