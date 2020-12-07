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Nissan Qashqai Midnight Edition yollarda!

Nissan, tasarım değişiklikleri ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıttı. 10 yıldan uzun süredir segmentinde güçlü imajıyla ve performansıyla yer alan Nissan Qashqai, yeni tasarımıyla beğenileri topladı.

Otovitrin 07.12.2020, 11:11 07.12.2020, 11:14
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Nissan Qashqai Midnight Edition yollarda!
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Nissan, dünyanın ilk crossover’ı olan Qashqai modelinde bir dizi tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıttı. Kompakt SUV sınıfının yaratıcısı olan ve hem bireysel hem de aile kullanımına da uygunluğuyla beğeni toplayan Qashqai, Midnight Edition tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nissan Qashqai Midnihgt Edition hakkında bilgi veren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, “Nissan Qashqai her zaman en beğenilen modellerimizden biri oldu, şimdi de siyah detaylarla zenginleştirdiğimiz Midnight Edition versiyonumuzu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Qashqai Midnight Edition, Skypack versiyonu üzerinde genel olarak tasarım değişiklikleri ve ek donanımlar ile oluşturulmuş bir versiyon. Tasarımda, siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19” siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar, siyah ayna kapakları öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor. Bu değişikliklerin yanı sıra karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları da bu versiyonla sunulacak özellikler arasında bulunuyor.” diye konuştu.

Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.

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