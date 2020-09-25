Nissan Qashqai fiyatları düzenlendi

Nissan Qashqai fiyatları çoştu. Otomobil sektörünün önemli isimlerinden biri olan Nissan özellikle SUV tarafında parlak bir grafik çiziyor. Qashqai modeli ile çok iyi bir trend yakalayan Nissan hem Türkiye, hem de Avrupa’da muazzam bir satış başarısı elde etmiş durumda.

Aslında Nissan’ın genel satış periyoduna bakıldığında büyük payın Qashqai’ye ait olduğunu söyleyebiliriz. Peki son zamlardan sonra Qashqai fiyatları nasıl arttı?

Bilindiği üzere giriş fiyatı 130.000 TL ve üzeri olan otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 60’dan yüzde 80’e çıkarıldı. Bu ÖTV’den etkilenen modellerden birisi de Qashqai oldu.

1.3 DIG-T 160 DCT Tekna Fiyat: 282.900 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack Fiyat: 305.800 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Platinum Premium Pack Fiyat: 340.800 TL

1.5 dCi 115 Düz Vites Visia Fiyat: 283.200 TL

1.5 dCi 115 Düz Vites Tekna Fiyat: 309.100 TL

1.5 dCi 115 Düz Vites Sky Pack Fiyat: 329.200 TL

1.5 dCi 115 DCT Visia Fiyat: 282.900 TL

1.5 dCi 115 DCT Tekna Fiyat: 309.200 TL

1.5 dCi 115 DCT Sky Pack Fiyat: 329.200 TL

1.5 dCi 115 DCT Platinum Premium Pack Fiyat: 360.800 TL