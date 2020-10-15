Nissan özel kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeyi sürdürüyor

Kampanya, cam tavanlı dizel otomatik Qashqai’lerde %0 Faiz avantajıyla dikkat çekiyor.Eylül ayını segmentinde lider tamamlayan Qashqai modelinin en çok tercih edilen cam tavanlı dizel otomatik versiyonda 75 bin liraya %0 faiz imkânı sunulurken, diğer versiyonlar 11.295 TL’ye varan fiyat avantajları ile tüketicilerle buluşuyor.

Niskasko veya uzatılmış garanti alımlarında geçerli %0 faiz avantajı, Ekim ayı itibarı ile sınırlı sayıda piyasaya sunulan UEFA Champions League Özel Versiyonu alımlarında da geçerli olacak.

Spor otomobil denildiği zaman halen akla gelen bir numaralı araçlardan Nissan Skyline GT-R R34, bildiğiniz üzere yıllar içerisinde üretilmiş özel sürümlere de sahip. Bunlardan birisi de 1.000’den biraz fazla üretilen GT-R Nur versiyonları. İşte bu versiyonların 718 tanesinin V-Spec II olduğu, sadece 285 tanesinin ise M-Spec olduğu aktarılıyor. Burada daha da nadir bir durum bulunuyor. GT-R Nur altındaki 718 adet V-Spec II’nin sadece 156 tanesi yukarıda gördüğünüz “Millennium Jade” rengine sahip. GT-R Nur altındaki 285 adet M-Spec’in ise sadece 144 tanesi fabrikadan “Millennium Jade” renkte çıkmış. İşte bu Millennium Jade renkli M-Sec Nur versiyonlardan birisi kısa süre önce tam 313 bin dolara satıldı. Bunun daha önceki 302 bin dolarlık rekoru geçtiği aktarılıyor ve ortaya çıkan rakam gerçekten nefes kesiyor. Karşılaştırmak adına 2021 Nissan GT-R Nismo modeli 210 bin dolara elde edilebiliyor.