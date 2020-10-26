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Nissan Navara ve Mitsubishi L200 Pick-up liginde iddialı
Pick-up liginde birden fazla iddialı model yer alıyor. Bunların arasında Navara ve L200 oldukça popüler olan modellerden.
Otovitrin 26.10.2020, 09:43 26.10.2020, 09:54
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Pick-up liginde birden fazla iddialı model yer alıyor. Bunların arasında Nissan Navara ve Mitsubishi L200 oldukça popüler olan modellerden. Tasarım konusunda iki model de iddialı olmayı sürüdürüyor. Özellikle farklı stil paketleri tercih ederseniz araçların tasarım iddiaları artıyor. İç mekanda iki modelde kendi ailelerindeki modellere benzer kokpitler sunuyor. Kalite anlamında L200'ün kokpiti Navaradan biraz daha önde. Navara ve L200 arazide nasıllar? Navara'nın artıları ve eksileri neler? L200'ün artıları ve eksileri neler? L200 100 kilometrede kaç litre yakıyor? Navara 100 kilometrede kaç litre yakıyor? İşte bütün bu merak edilenleri Alper Güler cevapladı.
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