Nissan Mitsubishi'deki hisselerini satıyor mu?

Nissan, Mitsubishi'deki hisselerinin bir kısmını ya da tamamını satarak kaynak yaratmayı planlıyor.

Nisan Motor, Mitsubishi Motors’daki yüzde 34 hissesinin amamını satmayı planlıyor. Böylece Renault, Nissan ve Mitsubishi arasındaki üçlü ortaklığın yapısı da değişecek.

Haberlerden sonra Nissan’ın hisseleri yüzde 5 yükselirken Mitsubishi’nin hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Reuters’a konuşan Nissan şirket sözcüsüyse “Mitsubishi ile olan sermaye yapısını değiştirmek için herhangi bir plan bulunmuyor.” dedi.

Pandemi sonrasında finansal olarak toparlanmakta zorluk çeken Nissan, Mitsubishi’nin grup şirketlerinden olan Mitsubishi Corp’daki hisselerini satarak kaynak yaratmaya çalışabilir.

Böyle bir anlaşmaysa üçlü ortaklık yapısını bozuntuya uğratabilir. Üçlü ortaklığın daha önceki başkanı Carlos Ghosn Renault ve Nissan’ın tam olarak birleşmesini savunuyordu.