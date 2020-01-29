Nissan, küçülme yolunda

Reuters’ın markaya yakın kaynaklarına göre satışların düşük olması ve eski CEO Carlos Ghosn’un başarısız genişleme stratejisi yüzünden Nissan maliyet azaltmaya gidecek ve işten çıkarma gerçekleştirecek. Japon markanın gerçekleştirmeyi planladığı maliyet düşürme stratejisi 2 fabrikanın da kapatılmasını içeriyor. Bu sayede markanın kârlılığına 2023 yılına kadar 4.4 milyar dolar katkı sağlanmış olacak.

Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn

4300 beyaz yakalı çalışanla yollarını ayırıp, 2 fabrikasını kapatan marka ürün gamında da bazı farklılıklar yapmak zorunda kalacak. Japonya’nın en büyük 2. üreticisi olan marka reklam ve pazarlama bütçesinde de kemer sıkma politikası izleyecek. İşten çıkartmaların büyük bir kısmı için Avrupa ve Amerika bölgesi seçilmiş durumda…

Nissan CEO’su Makoto Uchida

Reuters’ın yönetim kurulda ismini vermek istemeyen kaynağı, “Durum çok korkunç, ya öleceğiz ya da ayakta duracağız.” açıklamasında bulundu. Reuters’ın kaynaklarından ikisi maliyet kısma politikalarının Nissan yönetimine kasım ayında sunulduğu ve yönetim tarafından da kabul edildiğini belirtti. Markanın eski CEO’su Ghosn’un Hindistan, Rusya, Güney Afrika ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda uyguladığı düşük bütçeli marka Datsun’un satış hedefleri tutmadı. Bu tutmayan hedefler markanın kârlılığını düşürürken maliyetlerini de arttırdı.