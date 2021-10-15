Nissan Juke’un fiyatları güncellendi
Nissan Juke fiyatları adeta coştu! Kısa süre önce yenilenen kasasıyla yollara çıkan Juke, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen ÖTV matrah düzenlemesi ile pek çok modelin fiyatında önemli düşüşler yaşanmıştı.
Fakat son dönemde döviz kurlarının artmasıyla birlikte gelen indirimler de eriyip gitti. Otomobillerin fiyatı döviz kuruna bağlı olduğu için, pek çok model tekrardan üst ÖTV dilimine geçti. Üst ÖTV dilimi yüklü fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Peki Nissan Juke’un güncel fiyatları ne alemde? İşte güncel Juke fiyatları.
1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Eylül fiyatı: 243.400 TL
1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Güncel fiyatı: 260.300 TL
1.0 DIG-T 115 DCT Tekna
Eylül fiyatı: 336.600 TL
1.0 DIG-T 115 DCT Tekna
Güncel fiyatı: 362.000 TL
1.0 IG-T 115 DCT Platinum
Eylül fiyatı: 357.900
1.0 IG-T 115 DCT Platinum
Güncel fiyatı: 393.100 TL
1.0 IG-T 115 DCT Platinum Perso
Eylül fiyatı: 372.200 TL
1.0 IG-T 115 DCT Platinum Perso
Güncel fiyatı: 408.800 TL
1.0 IG-T 115 DCT Platinum Premium
Eylül fiyatı: 404.000 TL
1.0 IG-T 115 DCT Platinum Premium
Güncel fiyatı: 434.200 TL