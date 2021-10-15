Nissan Juke’un fiyatları güncellendi

Fakat son dönemde döviz kurlarının artmasıyla birlikte gelen indirimler de eriyip gitti. Otomobillerin fiyatı döviz kuruna bağlı olduğu için, pek çok model tekrardan üst ÖTV dilimine geçti. Üst ÖTV dilimi yüklü fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Peki Nissan Juke’un güncel fiyatları ne alemde? İşte güncel Juke fiyatları.

1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Eylül fiyatı: 243.400 TL

1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Güncel fiyatı: 260.300 TL

1.0 DIG-T 115 DCT Tekna

Eylül fiyatı: 336.600 TL

1.0 DIG-T 115 DCT Tekna

Güncel fiyatı: 362.000 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum

Eylül fiyatı: 357.900

1.0 IG-T 115 DCT Platinum

Güncel fiyatı: 393.100 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Perso

Eylül fiyatı: 372.200 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Perso

Güncel fiyatı: 408.800 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Premium

Eylül fiyatı: 404.000 TL

1.0 IG-T 115 DCT Platinum Premium

Güncel fiyatı: 434.200 TL