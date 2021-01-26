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Nissan Juke artık Türkiye'de satışta

Japon otomotiv devi Nissan'ın radikal tasarımlı B-SUV modeli olan Juke yenilendi. 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan otomobilin genel olarak tasarım çizgileri korunmuş.

Otovitrin 26.01.2021, 20:31 26.01.2021, 20:36
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Nissan Juke artık Türkiye'de satışta

İlk defa yollara çıktığı günden bu yana 11 yılı geride bırakan Juke, o günden bu yana 1.5 milyon adet sattı. Juke'un yeni nesli, tasarım, teknoloji ve performansa değer verilirken pratik detayları da gözden kaçırmayan sürücülere hitap etmek için tasarlandı.

Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso (İç dizaynı kişiselleştirilebilir özel versiyon) ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak.

2021 YILINDA SATIŞLAR 800 BİNİN ÜZERİNDE OLUR

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri yeni Juke’nin tanıtımı sırasında bazı açıklamalar yaptı. Doğrueri, “2021 yılı için Nissan olarak hedefimiz 25 bin adet araç satışını Türkiye’de gerçekleştirmek. Ayrıca bu satış hedefleriyle birlikte pazar payımızı hedefimiz olan yüzde 3 seviyesine getirmiş olacağız.” dedi.

Doğrueri 2021 yılı otomobil ve hafif ticari araç satışlarıyla alakalı olarak pazar tahminini ise 800 bin adedin üzerinde olarak açıkladı.

Doğrueri Nissan Türkiye olarak yeni Juke’nin satış adediyle alakalı olarak da bu yıl içinde 7 bin 500 adet otomobil satmayı planladıklarını açıkladı. Yeni Nissan Juke 229 bin TL’den başlayıp 349 bin 500 TL’ye kadar uzanan donanım seçeneklerine sahip.

BOYUTLARI GENİŞLEDİ

Yeni Juke’nin tasarımında olduğu kadar boyutlarında da yenilikler bulunuyor. Nissan Juke bir önceki jenerasyonu ile kıyaslandığında, arka koltuklarda 5,8 cm'lik artan diz mesafesi, yine 2,2 cm'lik artan baş mesafesi ile arkada oturan yolculara oldukça geniş bir alan sunarken, yüzde 20 artan 422 litrelik bagaj hacmi ile de öne çıkıyor.

Ayrıca otomobil; 4.210 mm uzunluğa, 1.595 mm yüksekliğe ve 1.800 mm genişliğe sahip buna ek olarak Yeni Juke, 23 kilo daha hafif.

TEK MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Yeni Nissan Juke, 115 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı içten yanmalı motoruyla satın alınabilecek. Şanzıman olarak ise 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri tercih edilebilecek.

Yeni Juke, Nissan'ın bilgi-eğlence ve sürücü yardım teknolojileri ile donatıldı. Yeni Juke segmentinde öncü olarak; Tekna versiyonundan itibaren Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Asistanı, Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı, Trafik İşaret Tanıma Sistemini standart olarak sunmakta. Bunlara ek olarak, Platinum Premium versiyonunda mevcut olan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Akıllı Çevre Görüş Sistemi ile de segmentinde eşsiz bir yol güvenlik teknolojisi sunuyor.

Nissan bilgi ve eğlence sistemi ile tüketiciler, Apple CarPlay® ve Android Auto sistemlerini kullanarak akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanabiliyorlar. Buna ek olarak, Platinium Premium versiyonunda yer alan navigasyon özelliği ile de artık gitmek istedikleri yere en kısa yoldan ulaşabilecekler.

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