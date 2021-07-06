Nissan'ın yeni elektrikli crossover'ından ilk ipucu geldi

Elektrik dönüşümüne yeni yatırımlarla hız kazandırmayı hedefleyen Nissan, bu kapsamda piyasaya süreceği yeni elektrikli crossover modeli hakkında ipuçları paylaştı.

Donanımhaber.com'dan Barış Cankı'nın haberine göre Nissan, yıllık 100 bin adet kapasiteyle İngiltere'de üretmeyi planladığı bu elektrikli model için doğrudan 584 milyon dolar yatırım yapacak. Birçok ülkede satışa sunulması planlanan model, Renault MeganE ve Nissan Ariya'nın da altyapısını oluşturan CMF-EV platformu üzerine inşa edilecek.

Söz konusu modelin ismi belli değil fakat konsept çalışmasına ait olduğunu düşündüğümüz ipucu görselinde crossover-coupe benzeri bir gövde tipine sahip olacağını görebiliyoruz. Ayrıca arkada yeni Nissan Z modelindekine benzer bir stop grubuna yer verilmiş olması da dikkat çeken detaylar arasında.

Nissan'ın yeni elektrikli crossover'ı, büyük kardeşi Ariya'dan daha uygun fiyatlı olacak. Bu durum sadece segment olarak küçük olmasından değil, yeni nesil bataryalarla donatılacak olmasından ileri geliyor. Zira Japon üretici bu yeni teknolojinin menzili uzatacağını, şarj sürelerini ise kısaltacağını belirtiyor. Böylelikle "elektrikli sürüşe geçiş çok daha erişilebilir olacak".

Japon üreticinin açıkladığı elektrik atağı yeni modelle sınırlı değil elbette. Nissan, 'EV36Zero' adını verdiği strateji kapsamında İngiltere'nin Sunderland şehrinde batarya üretim tesislerini de kapsayan büyük bir 'elektrikli araç merkezi' kuracak. Şirket, ülkede 6200 kişiye ek istihdam sağlayacak proje için ilk etapta 1.4 milyar dolar yatırım yapacak.