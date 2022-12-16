Nissan Formula-e yarış takımı, Gen3 aracını, sezon öncesi testinde ilk kez görücüye çıkarıyor

Formula E'de ilk kez sadece Nissan markası olarak yarışacak Nissan Formula-eTakımı, kısa bir süre önce Madrid'de çarpıcı yeni görünüşünü gözler önüne serdi. Kiraz çiçeği deseniyle yeni başlangıçları temsil eden bu cesur tasarım, aynı zamanda takımın Japon kökenini de temsil ediyor.

Önümüzdeki sezon ilk kez sadece Nissan markası altında yarışacak olan Nissan Formula-eTakımı, sürücüler Norman Nato ve Sacha Fenestraz'ın takıma katılımıyla 2022/23 resmen sezonunu başlattı. Nissan Formula-eTakımı, 17 numaralı araçla yarışacak Formula-eŞampiyonu Nato ve 23 numaralı araçla yarışacak Süper Formula ikincisi Fenestraz ile imzaladığı sözleşme ile deneyim ve gençliği bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sezon öncesi testi, Nissan güç ünitesine sahip NEOM McLaren Formula-eTakımı için de bir ilk olacak. Nissan ve McLaren bu yılın başlarında, Nissan güç ünitesi ile yarışacağı Gen3 aracı için bir ortaklık imzalamıştı.

Test, 13 Aralık Salı günü başlayıp, 16 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek. Medya günü olarak belirlenen 15 Aralık Perşembe tarihinde ise yarış pistinde herhangi bir yarış olmayacak.

Valencia'daki test için çok heyecanlı olduklarını belirten Nissan Formula-e takımı genel müdürü Tommaso Volpe, “İlk kez tüm takımlar Gen3 araçlarıyla bir araya geliyor. İnovasyon seviyesi, Gen2 güç ünitesine göre çok büyük bir adım. Bu yüzden bize çok farklı bir meydan okuma sunuyor. İki yeni sürücümüz var ve takımda da bazı değişiklikler oldu. Bu yüzden en iyi sistemi bulmak ve aracımız hakkında bilgi edinmek için ilk günden itibaren bir takım olarak çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere hazırlanıyoruz ve aracı ilk kez resmi bir yarışta pistte görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Norman Nato: “Ana odağımız Ocak’ta Meksika”

Yeni sezon öncesi test yapmanın harika olduğunu ve bu anı dört gözle beklediklerini ifade eden Norman Nato, son aylarda yaptıkları çalışmaları sürdürdüklerini ve yarış sezonu için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Valencia’da en hızlı olmanın kendileri için bir hedef olmadığını belirten Nato; ‘’Biz tamamen Ocak'ta Meksika'da başlayacak sezona hazırlanmaya odaklandık. Geçen sezonun bitiminden bu yana çok zaman geçmedi. Ancak fabrikada gerçekten meşguldük ve Valencia'da yeni aracımla piste çıkmak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde konuştu.

Sacha Fenestraz: “İlk yarış için en iyi konum çok önemli”

Teste hazır olmak için çok çalıştıklarını ve en sonunda o ana geldiklerini belirten Sacha Fenestraz ise, “Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu kariyerimde büyük bir adım ve Valencia'da aracı sürerek yeni sezon öncesinde nerede olduğumuzu görmek için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk yarışı olan Meksika ayağı hızla yaklaşıyor. Bu yüzden odaklanmaya ihtiyacımız var ve sezonun ilk yarışı için mümkün olan en iyi durumda olduğumuzdan emin olmalıyız.” dedi