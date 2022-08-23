Nissan Formula E, 9.Sezon için sürücü kadrosunu açıkladı

Formula E şampiyonu Norman Nato, 2022'de FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan Japon üretici ile seriye tam zamanlı olarak geri dönüyor. Mükemmel bir kariyere sahip olan 30 yaşındaki Fransız sürücü, 2020'de de Le Mans 24 Saat yarışında ikinciliği elde etmişti.

Sacha Fenestraz için ise gelecek sezon, Formula E'deki ilk tam zamanlı mücadelesi olacak. 2019 yılında Japonya Formula 3 şampiyonluğunu kazanan Fransız-Arjantinli yarışçı, şu anda Super GT sıralamasında zirvede yer alıyor.

Nissan Formula E Genel Müdürü ve Nissan Formula E Takımı Genel Müdürü Tommaso Volpe, "Gen3 çağına başladığımız bu an, takımımız için önemli ve hem Norman'ı hem de Sacha'yı aramızda görmekten çok mutluyuz. 9.Sezon, bu yılın başlarında Nissan’ın e.dams'ı satın alması ardından tek bir takım olarak yarıştığımız ilk sezonumuz; ayrıca McLaren Racing ile ortaklığımızın da başlangıcı olacak. Bu, Nissan Formula E Takımı için yeni bir dönemin başlangıcı ve bizim için deneyimli yarışçılara sahip olmanın yanı sıra yeni yetenekleri yetiştirecek bir denge yaratacağına inanıyoruz. Norman ve Sacha da bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için iki güçlü sürücü.”

“Norman, Formula E'de ve diğer serilerde çok yetenekli bir sürücü olduğunu kanıtladı. Zengin deneyimi ve becerileri ile takıma çok şey kazandırıyor. Sacha'ya gelince, son birkaç yıl içindeki ilerlemesini ve performansını izledik ve çok etkilendik. Büyük bir potansiyele sahip olduğuna ve onu takıma dahil etmek için doğru zaman olduğuna inanıyoruz. Birbirlerini ve takımı çok iyi tamamlayacaklarına inanıyorum. Her ikisini de yeni Nissan Gen3 aracımızla pistte yarışırken görmek için sabırsızlanıyorum.”

"Bu vesileyle, geçen sezondaki fedakâr çalışmaları ve bağlılıkları için Sébastien Buemi ve Maximilian Günther'e gönülden teşekkür etmek istiyorum. Özellikle, dördü Nissan için olmak üzere sekiz sezon boyunca e.dams’da yer alan Séb, takımımızın geçmişinde büyük bir role sahip. Yıllar içinde onunla birlikte büyüdük ve geliştik; onun muazzam başarıları, azmi ve coşkusu her zaman bizi biz yapan bir parçamız olacak. Hem Séb'in hem de Max'in ekibimizde yer alması bizi çok gururlandırıyor. Onlara kariyerlerinde ve yeni çalışmalarında başarılar diliyoruz ve gelecekte işbirliklerine daima açığız.”

9. Sezon (2022/23), Nissan'ın Formula E'deki beşinci sezonu ve Gen3 döneminin başlangıcı olacak. 350 kilovat (Gen2'ye kıyasla %40 oranında daha güçlü) güçleri ve saatte 320 km’nin üzerindeki hızlarıyla yeni arabalar, öncekilerden daha hafif ve daha küçük olacak; daha hızlı, daha çevik, teker tekere bir yarışa olanak tanıyacak.

Nissan, sıfır emisyonlu elektrikli araçlarının coşkusunu ve eğlencesini küresel bir izleyici kitlesine ulaştırmak için Formula E'de yarışıyor. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında ve ürünlerinin yaşam döngüsünde karbon nötr olma hedefinin bir parçası olarak Nissan, 2030'ların başlarında kilit pazarlarda sunduğu tüm yeni araçların elektrikli araçlar olmasını planlıyor. Japon otomobil üreticisi, yarış pistlerindeki ve yollardaki bilgi birikimini ve teknolojilerindeki uzmanlığını buluşturarak müşterileri için daha iyi elektrikli araçlar sunmayı hedefliyor.