Nissan Eylül ayında da avantajlı fiyat ve kampanyalarını sürdürüyor

Yeni Nesil Lider Qashqai’de Fırsatlar Eylül Ayında da Devam Ediyor!

Üçüncü jenerasyonu ile yeni yüzüne kavuşan Nissan Qashqai, cazip fiyat seçeneklerine ek olarak Eylül ayı kampanyası kapsamında 150.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı veya Anahtar Teslim Fiyatında 20.000 TL takas desteği ile sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai; 5 farklı sürüş modu, güçlü ve tasarruflu motoru, üstün sürüş performansı, LED farları, daha da geliştirilen konfor ve teknolojik özellikleriyle segmentindeki iddiasını sürdürürken hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemiyle sunarak rakiplerinden ayrışıyor. Nissan Qashqai, sınıfında ilk kez kullanılan Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi üst düzey akıllı güvenlik özellikleri, iç mekanda ferahlığı artıran cam tavanı ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile de farklılaşıyor. Designpack ve üzeri donanımlarda geçerli olan Nissan Qashqai kampanyası, cazip kredi koşulları ve avantajlı takas desteği sunuyor.

Nissan Juke için 70.000 TL 12 ay %0 faiz ve 15.000 TL takas desteği!

B-SUV sınıfının dinamik oyuncusu Yeni Nissan Juke; 19” alaşımlı jantları, üstün yol tutuş performansı, değişken sürüş modları, LED ön farları, BOSE® Premium ses sistemi, alcantara deri koltukları, Apple Car Play ve Android Auto özellikli 8” dokunmatik ekranı, Nissan Intelligent Mobility özellikleri ve 422 litre bagaj hacmi ile ayrıcalıklı bir sürüş keyfi vadediyor. Nissan Juke, tüm donanım paketleri için geçerli 70.000 TL, 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı veya anahtar teslimde 15.000 TL takas desteği fırsatı ile sunuluyor.

Şehirli Nissan Micra 60.000 TL 12 ay %0 faiz ve 10.000 TL takas desteği!

Kompakt dış tasarımı, geniş iç hacmi, pratik sürüş özellikleri ve güvenlik teknolojileriyle ön plana çıkan şehirli Nissan Micra, 60.000 TL için 12 ay %0 faiz oranı veya 10.000 TL takas desteği ile sunuluyor. Cazip kredi ve takas fırsatlarına ek olarak Tekna donanım seviyesine sahip otomatik vitesli Nissan Micra 561.500 TL özel indirimli fiyatla sunuluyor.

*Eylül ayı kampanya koşulları, özel indirimli fiyat ile kredi ve takas kampanya koşulları birlikte geçerli değildir. Niskasko veya uzatılmış garanti alındığı takdirde geçerli olup kampanya ve fırsatların detayları ile ilgili tüm konular için Nissan’ın pratik hizmetleri “sizi arayalım” veya “sizi görüntülü arayalım” hizmetinden faydalanılabilir.