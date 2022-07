Nissan elektrikli mobilitede yeni dönem başlattı

Henüz %100 elektrikli araç kullanmaya hazır olmayan tüketicilere hitap edecek benzersiz bir Nissan teknolojisi olan e-POWER Türkiye pazarında da heyecan yaratacak.

Bataryalı elektrikli Nissan Ariya, elektrikli mobilitede yeni bir dönem başlatacak.

Şirketin elektrikli geleceğini simgeleyen bu araçlar, Nissan'ın SUV ve elektrifikasyondaki liderliğini ve gücünü temsil ediyor.

Merakla beklenen tamamen yeni Qashqai e-POWER ve Nissan Ariya ve için Avrupa’da test sürüşlerinin başlamasıyla bugün sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atıldı.

Elektrikli otomobillerin benimsenmesinde dünya çapında bir başarıya sahip olan İsveç’in ev sahipliği yaptığı sürüş etkinliğinde, davetlilerin elektrikli otomobil akınına öncülük eden iki önemli Nissan modelini ilk elden deneyimlemelerine imkan sağladı.

Nissan’ın bu yılın Mart ayında Avrupa'da altı adet yeni elektrikli modelini duyurmasının ardından, Qashqai e-POWER ve Ariya Nissan'ın SUV liderliğini ve elektrifikasyondaki uzmanlığını somutlaştırıyor. Kendine özgün dinamikleriyle her iki araç, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark yaratıyor ve sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Elektrikli bir geleceğe ulaşmak yolunda elektrifikasyon stratejisinin merkezine müşterilerini alan Nissan, bu konudaki heyecanını her aşamada sürdürmeye devam ediyor.

Qashqai’nin tamamen yeni e-POWER teknolojisi, dışarıdan şarj etmeye ihtiyaç duymadan elektrikli sürüşün eşsiz keyfini sunuyor. Elektrik motorundan aldığı gücü, tekerleklere aktaran benzersiz güç aktarma sistemi teknolojisi, yüzde yüz elektrikli ve geliştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.

Bataryalı elektrikli sürüşü yeniden tanımlamaya hazırlanan Nissan Ariya, segmentindeki en geniş iç mekanlardan birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve dinamik sürüş performansı sunmak için Nissan'ın Japon DNA'sını bünyesinde barındırıyor.

Nissan’ın, mobilite ve ötesini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli vizyonu olan “Ambition 2030'u” gerçekleştirmede bir sonraki adımı işaret eden bu iki model; Nissan'ın Avrupa'daki %75'lik konsolide satış planını ve 2026 mali yılına kadar ki elektriklendirilme hedefini destekliyor.

Elektrifikasyon geçişi dünya genelinde hızlanırken Nissan, heyecan verici ve geniş elektrikli SUV ürün gamı ile müşterilerini kendi yolculuklarında desteklemeye önemli katkıda bulunuyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan %100 elektrikli sürüş deneyimi: Qashqai e-POWER

Daha duyarlı, verimli ve sessiz bir sürüş için benzersiz bir elektrikli güç aktarma sistemi oluşturan e-POWER, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan %100 elektrikli bir sürüş deneyimi sunuyor. Nissan’a özel ve şirketin Intelligent Mobility stratejisinin önemli bir bileşeni olan e-POWER sistemi, günlük sürüşü hem keyifli hem de verimli hale getirerek elektrifikasyona benzersiz bir yaklaşım getiriyor.

e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1,5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. Aynı zamanda e-POWER, jeneratör, invertör ve Nissan’ın elektrikli araçlarındakine benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise, elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor.

Yeni Qashqai e-POWER, “e-Pedal Step” adı verilen tamamen yeni bir tek pedal sürüş deneyimiyle birlikte sunuluyor. Sürücünün ayağını gaz ve fren arasında dur-kalk şeklinde sık sık hareket ettirdiği ve şehir içi sürüşlerde tekrarlayan stres yükünü ortadan kaldırmak için tasarlanan e-Pedal Step, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve fren yapmasına olanak sağlıyor.

e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken, geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini minimum seviyede etkilerken, sessiz çalışan motoru ise sürüş konforuna katkı sağlıyor.

e-POWER sistemindeki güç ünitesi ani hızlanma veya yüksek hızlarda performansı en üst seviyeye çıkarmak için 1.5 litrelik motor tarafından üretilen elektrik enerjisini invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor. Yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, verimliliği optimize etmek için yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.

e-POWER sisteminin gaz pedalına gösterdiği anlık tepki, tüm sürüş koşullarında benzersiz ve heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Japon DNA’sı ile elektrikli SUV’un mükemmel uyumu: Nissan Ariya

Nissan'ın Japon DNA'sını bünyesinde barındıran Ariya, çarpıcı dış ve iç tasarımı, Nissan'ın estetik ile işlevselliği birleştiren ve lüks, açık bir atmosfer yaratan Japon Fütürizm felsefesini somutlaştırarak elektrikli SUV’u yeniden tanımlıyor.

Alliance tarafından geliştirilen tamamen yeni CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Ariya, güç aktarma bileşenlerinin kompakt yapısı, tasarımcılarına araç kabinin tüm uzunluğunu kullanmalarına ve birinci sınıf fütürizmden ilham alan salon benzeri bir alana sahip düz, açık bir zemin oluşturmalarına izin verdi.

Tasarımında incelik ve konforun ön planda tutulduğu Ariya'nın iç mekânı, kendi segmentinde en geniş kabin hacmi ile tüm yolcular için bir üst segmentteki kadar geniş yaşam alanı sağlıyor. Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar, Ariya'nın tasarımı, araçlarda konfor ve sınıfın birbirini dışladığı anlayışını yeniden tanımlıyor.

Nissan'ın sürüş keyfine ve heyecan verici mirasına sadık kalan Ariya, benzersiz performans sunmak için optimize edildi. Ariya, %100 elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde akıcı, anında tork ve güçlü hızlanmayla sessiz ve duyarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Üç farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh, 2WD 87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530 km'ye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli müşteri ihtiyaçlarını güvenle karşılayacak.

Üstün menzil ve hızlı şarj alt yapısına sahip olan Ariya 87kWh versiyonu, CCS şarj sistemi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar şarj edilebiliyor. Batarya seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde şasinin tabanına konumlanıyor. Bu şekilde sürüş çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu arasında ideal denge sağlanıyor.

Nissan Qashqai e-POWER teknik özellikler:

* Avrupa pazarı özellikleri

Güç 140kW (190PS)* Maks. tork – içten yanmalı motor 250 Nm Maks. tork – elektrik motoru 330 Nm WLTP karma CO2 119-123 g/km** WLTP karma tüketimi 5,3-5,4 l/100 km** Boş Ağırlık 1.612-1.728 kg*** Cd 0,32 Maks. Hız 170 km/h 0-100km/h 7,9 s Uzunluk 4.425 mm Genişlik (aynalar hariç) 1.835 mm Yükseklik 1.625 mm Tekerlek açıklığı 2.665 mm

**Yalnızca elektrik gücü (%100 elektrik motoru sürüşü)

**Homologasyona tabidir

*** Dereceye ve spesifikasyona bağlı olarak

Nissan Ariya teknik özellikler: