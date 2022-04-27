Nissan elektrifikasyonda vites büyüttü e.dams yarış takımını satın aldı

Nissan'ın Formula E'ye katılımı, şirketin Nissan'ın Ambition 2030 planında ortaya konulan elektrikli araçlara geçiş ve sürdürülebilirliğe yönelik uzun vadeli taahhüdünü destekliyor. Dolayısıyla bu satın alma, Japon üreticinin Formula E projesinin tam kontrolünü sağladı.

Nissan, 2018'de e.dams ile ortaklık kurarak seriye giren ilk ve tek Japon üretici oldu. İki şirket de Nissan e.dams Formula E takımı olarak tamamen elektrikli şampiyonada birlikte yarıştı. Mart 2021'de Japon otomobil üreticisi, serinin 9. Sezonundan (2022/2023) 12. Sezonunun (2025/2026) sonuna kadar sürecek olan Formula E Gen3 dönemine bağlı kalacağını duyurdu.

Mülkiyet değişikliği ve yeni yönetim yapısı yürürlüğe giriyor. Nissan Formula E Genel Müdürü Tommaso Volpe ise aynı zamanda e.dams'ın da Genel Müdürü olacak.

Nissan'ın Baş İşletme Görevli Ashwani Gupta, “Bu; bütün Nissan çalışanları, her yerdeki hayranlarımız ve müşterilerimiz için heyecan verici bir zaman” dedi. 85 yılı aşkın süredir yarışlardayız ve kazanma arzumuz sürekli olarak bizi ileriye taşıyor. Yarışırken öğreniyoruz ve Formula E şampiyonasını yönlendiren teknolojik ilerlemenin durmak bilmeyen hızı, müşterilerimiz için daha da iyi arabalar tasarlamak ve geliştirmek için bize birçok fırsat sağlayacak.

“E.dams takımını satın almamız, yalnızca Formula E'ye olan uzun vadeli bağlılığımızı değil, bir bütün olarak heyecan verici, yüksek performanslı motor sporları dünyasına olan bağlılığımızın da bir göstergesi. Yalnızca rekabet değil, sıfır emisyon ve sürdürülebilir çözümlere olan bağlılığımızı göstermek, yenilikçi ve heyecan verici sürüş deneyimleri sunmak konusunda da tutkuluyuz. Bu satın alma, işimizin stratejik elektrikli araca geçme hedeflerinde bizi daha da güçlendirecek.”

Nissan, sıfır emisyonlu elektrikli araçların heyecanını ve eğlencesini küresel ve çeşitli bir kitleye ulaştırmak için tamamen elektrikli dünya şampiyonasında yarışıyor. 2050 yılına kadar operasyonlarında ve ürünlerinin yaşam döngüsünde karbon nötrlüğü sağlama hedefinin bir parçası olarak Nissan, 2030'ların başı itibariyle kilit pazarlarda sunduğu tüm yeni araçların elektrikli olmasını planlıyor. Japon otomobil üreticisi, Formula E yarış pisti ile yol arasında bilgi ve teknoloji transferi konusundaki uzmanlığını kullanarak müşterileri için daha iyi elektrikli araçlar sunmayı hedefliyor.

Nissan'ın e.dams'ı devralmasından çok memnun olduğunu dile getiren Tommaso Volpe, “Bugün, Nissan ile birlikte takımın vizyonunu ortaya koyan ve ortaklığımızı geliştirmeye yardımcı olan Jean-Paul Driot'u düşünüyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Onun 2019'da vefat etmesinin ardından takımı Olivier ve Grégory Driot devralarak babalarının mirasını başarıyla devam ettirdiler. Birlikte çalışmak bir zevkti ve onlara bağlılıkları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum.”

Bu gelişmeyi Formula E projelerinde önemli bir adım olarak yorumlayan Volpe, “Tamamen elektrikli yarışların zirvesi olan Formula E, müşterilerimize elektrikli otomobillerin yalnızca eğlenceli ve heyecan verici olduğunu değil, Nissan'ın elektrikli otomobil teknolojisinin en ileri noktasında olmaya devam ettiğini de gösterebileceğimiz ilgi çekici bir küresel platform sunuyor. 2018 yılında e.dams ile ortaklaşa bu spora girmenin mutluluğunu yaşadık. Güçlü ve başarılı bir işbirliğimiz oldu ve onların serideki uzun süreli deneyimlerinden çok şey öğrendik. Harika bir takımımız var. Takım olarak başarımızı ve deneyimimizi birlikte geliştirmeyi ve Formula E katılımımızda bu yeni bölüme başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Olivier ve Grégory Driot ise şu yorumu yaptı: “E.dams takımını, Nissan gibi kendini işine adamış ve yenilikçi bir şirkete devretmekten gurur duyuyoruz. Son aylarda Nissan ile birkaç açık görüşme yaptık ve onların dizginleri ele almaları, ailemizin mirasını sürdürmeleri ve çalışanların uzun vadeli geleceğini güvence altına almaları için doğru zaman olduğuna karar verdik.”

“Babamızın vefatından bu yana, Nissan gibi küresel bir markayla Formula E'de ortak olmak bizim için bir büyük bir onur oldu ve birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm e.dams çalışanlarına yıllar boyunca sıkı çalıştıkları ve bağlılık gösterdikleri için teşekkür ediyor; Nissan'a 8. Sezonun kalan kısmında ve sonrasında başarılar diliyoruz."