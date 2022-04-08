Nissan e-POWER ile şarj etmeyi düşünmeden elektrikli sürüş deneyimi

2022 yılının ikinci yarısında tanıtılması beklenen yeni Qashqai e-POWER, Nissan'ın benzersiz e-POWER sürüş sistemiyle donatılan Avrupa'daki ilk modeli olacak. Nissan'a özel ve şirketin Intelligent Mobility stratejisinin önemli bir bileşeni olan e-POWER sistemi, günlük sürüşü hem keyifli hem de verimli hale getirerek elektrifikasyona benzersiz bir yaklaşım getiriyor.

e-POWER sisteminin Nissan'ın elektrifikasyon stratejisinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Nissan AMIEO Bölge Başkanı Guillaume Cartier e-POWER sürüş deneyimiyle ilgili olarak şunları dile getirdi: “Yeni Qashqai'de yenilikçi e-POWER sisteminin kullanılması, Nissan'ın öncü ruhunu crossover segmentine taşıyor. Nissan kullanıcıları, şarj etmeyi düşünmeden elektrikli araç sürüş deneyimini çok sevecekler.”

Neden e-POWER?

Nissan'ın gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Avrupalı crossover kullanıcıları zamanlarının %70'inden fazlasını şehir içinde araç kullanarak geçiriyorlar. Araştırma ayrıca tüketicilerin araç seçimlerinde çevreye duyarlı olmak için sürüş keyfinden ödün vermek zorunda hissettiklerini de ortaya koyuyor.

Nissan, özellikle Avrupa tüketicilerinin bu ihtiyaçlarına yönelik olarak e-POWER sistemini geliştirdi. Nissan’ın gelişmiş akü ve motor teknolojisi ile yenilikçi değişken sıkıştırma oranlı içten yanmalı motor konularındaki uzmanlığının bir ürünü olan e-POWER, sürüş keyfinden ödün vermeden optimum yakıt verimliliği sunuyor.

Bu nedenle e-POWER, elektrikli aracını şarj etmek için zaman ayıramayan veya ayırmak istemeyen, ancak şehir içinde uzun süre araç kullanmak zorunda kalanlar için elektrikli araca geçişte ideal bir teknoloji olarak tanımlanıyor.

%100 elektrik gücü

e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1.5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motor, jeneratör, invertör ve Nissan'ın elektrikli araçlarındakine benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç üreten elektrik motorundan oluşuyor. e-POWER, elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla anlık ve doğrusal tepki vermesiyle benzerlerinden ayrışıyor. Böylece e-POWER, sürücülerin hibrit otomobil kullanma deneyiminde karşı karşıya kaldıkları eksiklikleri ortadan kaldırıyor ve daha keyifli bir sürüş karakteri sunuyor. Yeni Qashqai'nin benzersiz e-POWER sistemi bu özellikleri ile şarj etmeye gerek kalmadan %100 elektrikli bir sürüş deneyimi sunuyor.

En çok satan güç aktarma teknolojisi

e-POWER sistemi ilk olarak 2017 yılında Japonya'da kompakt aile otomobili Note’da kullanıldı. Note 2018’de Japonya’nın en çok satılan otomobili oldu. Avrupalı tüketicilerin taleplerini ve şehir içi günlük sürüş ihtiyaçlarını karşılamak için, yeni Qashqai’de e-POWER özellikleri önemli ölçüde iyileştirildi. Note modelinde, akü ünitesini şarj eden üç silindirli 1.2 benzinli bir motor (80hp) ve 95kW (127hp) nihai güç çıkışı kullanılırken, Avrupa’da Qashqai için toplamda 140kW (188hp) nihai güç çıkışı sağlayan üç silindirli 1.5 litrelik turbo şarjlı ve değişken sıkıştırma oranına sahip benzinli motora (156hp) geçiş yapıldı. e-POWER sistemi birçok avantaj sunuyor. İçten yanmalı motor optimum sıkıştırma oranı ile çalışırken bu sayede geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonu sağlıyor. Bu özellikleri ile şehrin hava kalitesini minimum seviyede etkilerken, daha az gürültülü motoru sayesinde eşsiz sürüş deneyimi sunuyor.

%100 elektrik motoru tahriki sayesinde, ani hızlanma durumunda motor devrinde ani bir artış yaşanan geleneksel bir hibrit aracın aksine tork iletiminde gecikme olmuyor. e-POWER sisteminin bu anlık tepkisi, tüm sürüş koşullarında benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

e-POWER sistemindeki güç ünitesi ani hızlanma veya yüksek hızlarda performansı en üst seviyeye çıkarmak için 1.5 litrelik motor tarafından üretilen elektrik gücünü invertör aracılığıyla elektrik motoruna iletiyor. Yavaşlama ve frenleme anında yakalanan kinetik enerji geri kazanılıp verimliliği optimize etmek için yeniden kullanılmak üzere aküye yönlendiriliyor.

Nissan Teknik Merkezi Avrupa Bölge Araştırma ve Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı David Moss e-POWER ile ilgili olarak şunları dile getirdi: “Qashqai e-POWER potansiyel müşterilerinin zamanlarının yaklaşık dörtte üçünü şehir içi araç kullanarak geçirdiklerini biliyoruz. Buradan hareketle, e-POWER sistemini sürüş performansından taviz vermeden, mümkün olduğunca verimli ve etkili çalışacak şekilde geliştirdik. Tekerleklere iletilen tamamen elektrikli tahrik sayesinde hızlanma anında gerçekleşiyor ve güç aktarımını kesecek bir vites kutusu bulunmuyor.”

Değişken sıkıştırma oranı teknolojisi

Nissan'ın benzersiz e-POWER sisteminin en önemli bileşeni, bu uygulama için özel olarak geliştirilmiş 1.5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı değişken sıkıştırma oranına sahip 156hp benzinli motoru. İlk olarak Nissan'ın premium markası Infiniti için kullanılan motorun değişken sıkıştırma kapasitesi, içten yanmalı bir motorda benzersiz bir özellik olup motorun yüküne bağlı olarak hem optimum performans hem de tasarruf sağlayarak sıkıştırma oranının ayarlamasına imkan tanıyor. 2018 yılında Infiniti ile tanıtılmadan önce, bu özel motor ABD merkezli otomotiv danışmanlığı şirketi olan Ward's tarafından dünyanın en iyi 10 motoru arasında yer aldı.

8:1 ile 14:1 arasında değişen sıkıştırma oranı, ihtiyaç duyulan güce bağlı olarak piston strokunun uzunluğunu değiştiren bir aktüatörün hareketi ile elde ediliyor.

Sabit hız ve bataryanın şarj durumunun yeterli olduğu düşük güç gerektiren durumlarda sıkıştırma oranı yükseliyor; bu sayede yakıt tüketimi ve emisyon azalıyor. Bataryayı şarj etme veya motora direkt güç iletme gibi yüksek güç gerektiren durumlardaysa motorun gücünü maksimuma çıkaran düşük sıkıştırma oranına geçiş yapılıyor. Bu geçiş işlemi kesintisiz bir şekilde gerçekleşirken sürücünün herhangi bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Qashqai'deki e-POWER sisteminin verimliliği ve sürüş keyfini ön plana çıkaran benzersiz bir Nissan teknolojisi olduğunun altını çizen David Moss şöyle devam etti: “Avrupa için bu sistemi geliştirirken, Qashqai e-POWER sürücülerinin sürüş deneyiminden ödün vermemek konusunda kararlıydık. Bu teknoloji, sürücüye öncelik verirken cesur, öncü ve yenilikçi Nissan dünyasını temsil ediyor.”

e-POWER için özel geliştirilen “Linear Tune”

e-POWER sisteminin gelişimindeki ana unsurlardan biri sürüş deneyimini performans ve motor sesi anlamında “bağlantılı” olmasını sağlamaktı. Bu durum benzinli motor lastiklere direkt güç iletmediği için araç hızlandıkça sesinin değişmemesinden kaynaklanıyor. İngiltere ve İspanya’da bulunan Nissan Teknik Merkezi mühendisleri bu durumun önüne geçebilmek için “Linear Tune” adı verilen bir teknoloji geliştirdiler. Bu sistem otomobil hızlandıkça 1.5 litrelik motorun devrini kademeli şekilde arttırıyor ve bu şekilde sürücünün sürüş hissiyatı ve motor sesi arasında “ilişki yokmuş” gibi hissetmesinin önüne geçiyor. Motor devri ile yol hızı arasındaki fark, sürücülerin ve yolcuların rahatsız edici bulduğu bir olgu ve e-POWER için özel geliştirilen “Linear Tune” teknolojisi bu durumu ortadan kaldırıyor.

Yeni Qashqai e-POWER, e-Pedal Step adı verilen eşsiz bir 'tek pedal' sürüş deneyimi sunuyor. Sürücünün ayağını gaz ve fren pedalları arasında sık sık hareket ettirdiği dur-kalk şehir içi sürüşün yarattığı yorgunluğu ortadan kaldırmak için tasarlanan e-Pedal Step, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak aracı hızlandırması ve yavaşlatmasını sağlıyor. Sistemin önce orta konsoldaki düğme ile etkinleştirilmesi gerekiyor. Sistem devreye girdiğinde gaz pedalı her zamanki gibi hızlanmayı sağlıyor. Sürücü ayağını gazdan çektiğinde e-Pedal Step otomobili 0.2 g kuvveti ile yavaşlatıyor ve bu esnada fren lambalarını yakarak güvenlikten de ödün vermiyor. Sistem sayesinde araç tamamen durmak yerine belirli bir hıza kadar yavaşlıyor, bu da sürüş sırasında manevraları olabildiğince yumuşak hale getiriyor. Sürücüler daha yumuşak bir kullanım için hızlarını gaz pedalına dokunarak ayarlayabilir böylece şehir içinde tek pedal kullanarak daha sezgisel ve daha az yorucu bir sürüş gerçekleştirebilirler.

modeline e-POWER versiyonunun eklenmesi, Nissan severler için ürün seçeneklerini genişletiyor. Mevcut 1,3 litre hafif hibrit motor, 158 hp (116kW) gücünde düşük yakıt tüketimi sunan ve düşük emisyon sağlayan güç çıkışı seçeneğine sahip. Üçüncü nesil Nissan Qashqai crossover, çarpıcı tasarımı, gelişmiş teknolojileri, iyileştirilmiş araç içi ambiyansı ve tatmin eden verimli sürüş dinamikleri ile orijinal Qashqai özelliklerini taşımaktadır.

Nissan AMIEO Bölgesi Ürün Stratejisi ve Fiyatlandırmadan Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Arnaud Charpentier, cesur e-POWER teknolojisiyle Nissan severlerin menzil endişesi olmadan eşsiz elektrikli araç deneyimi yaşayacaklarının altını çizerek şunları dile getirdi: “Qashqai e-POWER sistemi, günlük yaşamlarında daha çevreci olmak isteyen Nissan kullanıcıları için sürüşten keyif alacakları mükemmel bir seçenek. Qashqai e-POWER henüz %100 elektrikli araç kullanımına geçmeye hazır olmayan ancak çevre bilincine sahip ve elektrikli araç sürüş keyfinin tadını çıkarmak isteyen araç kullanıcılarına hitap edecek."

TEKNİK ÖZELLİKLER:

e-POWER (1.5-benzinli VCR turbo motor) Güç HP (kW) 188 (140) Tork Nm 330 Çekiş sistemi Önden çekişli Ortalama tüketim l/100 km 5.3* Ortalama emisyon değeri g/km 120*

*Taslak değerler olup homologasyon süreçleri devam etmektedir.