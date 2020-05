Nissan E. Dams Takımının da Aralarında Bulunduğu Formula E Pilotları Sanal Ortamda Yarışıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye’de ve dünyada spor organizasyonlarının tamamı askıya alınmış durumda. Bu organizasyonlardan bazıları, sanal ortamda gerçekleştiriliyor. ABB FIA Formula E Şampiyonası da bu gruba katılarak sanal ortamda izleyiciyle buluşuyor.

Yarışmadan elde edilecek bağışlar UNICEF tarafından, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman tedarik eden ve halihazırda okul dışında olan çocuklar için evde öğrenme programları hazırlayanlar gibi küresel ve kapsamlı acil durum projelerine yönlendirilecek.

“ABB Formula E Race at Home Challenge”da, ana etkinlik olan ABB FIA Formula E Şampiyonası’nın yanı sıra, misafir oyuncuları ve sosyal medyanın popüler isimlerinin katılacağı bir yarış daha düzenlenecek. Misafir oyuncular ve sosyal medyanın popüler isimlerinin katıldığı yarışlar her hafta pazartesi ve perşembe günleri arasında gerçekleşecek ve buradaki yarışlarda 18 süreden en iyiyi elde eden kişi, salgın dönemi sona erdiğinde ve her şey yoluna girdiğinde, ikinci yarışın kazananı olarak pistte gerçek bir Formula E testine katılma hakkı kazanacak.

Pilotlar yarışta rFactor 2 isimli yarış oyununu kullanacak. Pilotların hepsi Playseat tarafından sağlanan simülatörler ve Fanatec tarafından üretilen direksiyon ve pedallar ile yarışacak. Asus ise pilotlara oyun bilgisayarı, monitör ve kulaklık tedarik edecek. Yarışlar Hong Kong ve Monaco gibi ikonik sokak pistlerinde gerçekleşecek.

18 Nisan Cumartesi günü test etkinliği ile başlayan Formula E’nin ilk turu 25 Nisan Hong Kong sanal yarışıyla devam etti. Yarışın 2.turu ise 2 Mayıs’ta gerçekleşecek. Formula E yarışları her cumartesi yapılan etkinliklerle altı hafta boyunca devam edecek. Formula E’nin organizatörleri, bu yarışlarda da Formula E geleneksel “Büyük Yarış” formatını uyguluyor. Söz konusu formatta ilk başta her turun bitişinde son sırada kalan pilot eleniyor. Pistte sadece 10 pilot kaldığında ise bitiş çizgisine en önde ulaşmak için yarış başlıyor. Sezonun 13 Haziran’da yapılacak final yarışında ise yarışı bitirenlerin puanı ikiye katlanacak.

Yarışlar, Formula E websitesi ile beraber serinin resmi YouTube kanalı, Facebook sayfası, oyun sitesi Twitch kanalı ve Twitter'da @FIAFormulaE hesabı dahil olmak üzere Formula E'nin sosyal medya platformlarından bütün dünyaya canlı sunuluyor.